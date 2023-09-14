Чи може Україна вже “дотягнутися” до Кримського мосту та чи впаде незаконна споруда цього року — думка експерта

Україна має можливості знищити Кримський міст цього року. Але для цього необхідне бомбардування незаконної споруди з використанням авіації кілька днів поспіль.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua висловив генерал-майор запасу Служби безпеки України та заступник голови СБУ (2014-2015 рр.) Віктор Ягун.

“Я думаю, що в України є можливості знищити Кримський міст вже цього року. Але все ж таки треба розуміти, що це дуже серйозна споруда. Щоб знищити її, потрібне постійне бомбардування з використанням авіації декілька днів поспіль, причому обрати треба одну точку”, — говорить експерт.

“Наприклад, росіяни, намагаючись знищити міст в Рені, 7 разів намагалися вдарити по ньому. Тобто це величезна проблема”, — зазначив Віктор Ягун.

“Чи зможуть вони захистити Кримський міст? Хочу наголосити, що креатив наших Сил оборони завжди різний. Ми маємо і ракети, і безпілотники. Найбільша проблема — це ремонтоздатність цього мосту, яку вони час від часу поновлюють, і потужність споруди. Ми не можемо так близько підійти і використовувати всі ці речі”, — зауважив він.

“Якщо б ми вийшли на узбережжя Азовського моря, тоді питання Кримського мосту було б вирішувати легше. Але поки що маємо те, що маємо”, — резюмував експерт.

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Нагадаємо, на Кримському мосту встановили новий проліт замість пошкодженого (супутникові фото).

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