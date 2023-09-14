Чи може війна в Україні закінчитися неочікувано: прогноз війського експерта

Війна, яку розв'язала Росія проти України, може закінчитися раптово. Такий варіант не виключений.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua заявив військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Виключати не можна. Давайте проведемо певні історичні паралелі. 1914 рік, Російська імперія приймає рішення щодо участі у Першій світовій війні. Мовляв, захистимо братів сербів. Чи мав на меті тодішній очільник Росії імператор Микола ІІ те, що кінцем цього процесу стане його смерть та смерть його родини в підвалі Іпат’євського будинку від кулі червоних комісарів? Звісно, що ні. Він сподівався трансформувати військову могутність російської армії в якісь переваги. Тобто цілком ймовірно, що раптове закінчення цієї війни можливе. Є багато теорій змов, мовляв, Путін себе погано почуває. Але чи так це насправді – важко сказати. Це найбільш утаємничена особа серед світових політиків. Але є ключовий фактор. Війну Російської Федерації проти України веде не Путін, є Генштаб, є Міністерство оборони, є чимало бенефіціарів в російському бізнесі, які заробляють де-факто на цій війні. Тому навіть раптова смерть Путіна навряд чи одразу призведе до завершення активної фази російсько-українського протистояння", - сказав він.

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