Чи може війна закінчитися найближчим часом: військовий відповів

Майор Олег “Хасан” Гуйт, засновник та командир полку безпілотних авіаційних апаратів “Рарог” розповів, чи є у військових відчуття, що війна може закінчитися найближчим часом.

В ексклюзивному інтерв’ю військовій кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко він сказав, що бойові дії рано чи пізно завершаться.

“Стосовно нас змушують – нас змушують прогнутися. Про це говорить нещодавній від'їзд нашого президента. Але на кону дуже велика ціна. І те що зараз відбувається – ніхто не прогнеться. Я думаю, ми на це просто не маємо права. Нас змушують до миру?” – розповів Олег Гуйт.

На його думку, якби хтось хотів миру, мир би вже наступив.

“Я не говорю про Україну. Росіяни, відповідно Сполучені Штати і так далі. Один розповідає, що візьме за три дні, а другий кінчить за 24 години. Три роки минуло”, – розповів військовий.

Він каже, що не бачить прийнятне для нього закінчення війни найближчим часом.

“Ні. Я думаю, це буде політичне рішення виключно самої Російської Федерації, коли вони вже нарешті зрозуміють, що все провалено і крах неминучий, як кажуть росіяни. І вони прекрасно це розуміють, хоча чемно всі трублять, що в них все виходить. Що у вас виходить? Ви поклали купа народу”, – розповів Олег Гуйт.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Військові про ПРИМУС ДО МИРУ: один нас БРАВ ЗА 3 ДНІ, другий КІНЧИВ ЗА 24 ГОДИНИ, а ми ВОЮЄМО 3 РОКИ

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