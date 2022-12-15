Чи може зараз Україна зруйнувати повністю Кримський міст та Чорноморський флот РФ: експерт оцінив можливості

Наразі в українській армії немає необхідного озброєння, яке могло би знищити незаконно збудований Кримський міст та Чорноморський флот Російської Федерації.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

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"Нам зараз не вистачає високоточних ракет великої дальності, щоб знищувати важливі об'єкти противника на усю глибину. На жаль, ми не маємо засобів, які могли просто зараз знищувати важливі об'єкти як у Криму, так і на інших окупованних територіях. Крім того, було б дуже добре завдавати удари по російській території по важливих об'єктах, щоб росіяни почали відчувати себе не так комфортно. Я думаю, було б справедливо, якби вони відчули, що таке руйнація Росії", - сказав експерт.

Самусь впевнений, що російські генерали розуміють, що війну програно, тому намагаються створити гуманітарну кризу, щоб схилити українців до переговорів із РФ.

"Ракетні можливості, як написав Залужний у статті декілька місяців тому, Росія має ракети 2,5 тис. км, ми - максимум 100 км. Можливо, трохи більше, якщо брати "Точку-У". Ми маємо також отримати такі засоби, якби все ж таки діставати дальше. Нам потрібна протиракетна оборона, якої ми зараз не маємо або в дуже обмежених кількостях. Нам треба далекобійні протиракетні засоби, такі як Patriot, які створять перший ешолон протидії ракетним загрозам. Генерали у Росії розуміють, що з військової точки зору РФ уже нічого не зможе досягти. Можна вічно кидати росіян сюди (в Україну - ред.), але це нічого не змінить. І одним із таких інструментів вони досі розгляддають - створення гуманітарної катастрофи через знищенння енергетичної інфраструктури зимою", - вважає експерт.

Він наголосив, що Україна потребує американських систем ПРО Patriot, аби захиститися від іранських балістичних ракет. Він вважає, якщо США почали активно обговорювати питання передавання Україні ЗРК Patriot, це може свідчити, що Іран погодився передати Росії ракети для обстрілу України.

"Це (гуманітарна криза - ред.), можливо, останній шанс перехопити ініціативу, щоб до них приходили на колінах і просили. Генерали важають, що лише так можуть змінити. Росія, я думаю, вмовить Іран передати їй ракети. Тому я думаю, почалися активні переговори з боку США про передавання Україні Patriot, оскільки вони уже отримали беззаперечні факти, що Іран передає Росії балістичні ракети. Якщо США не передадуть нам ці системи ПРО, дійсно, буде велика проблема, щоб зупинити балістичні ракети. Українські системи, створені у Радянському союзі, вони не призначені для того щоб збивати балістичні ракети такого типу, якого Іран буде передавати Росії. І в цьому є проблема", - підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше екскомандувач військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес вважає, що ЗСУ до серпня 2023 року деокупують Крим.

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