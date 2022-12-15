Чи може звільнення Мелітополя відкрити ЗСУ дорогу на Крим: експерт відповів

На Мелітопольському напрямку є важлива точка, яка відкриває дорогу на анексований Крим, зазначає експерт.

Мелітопольський напрямок є важливим для ЗСУ, і успішний рух на ньому створює дуже привабливі умови для планування наступних операції.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

Експерт детальніше розповів, чи може звільнення тимчасово окупованого Мелітополя, що на Запоріжжі, стати наступним важливим етапом в деокупації Криму.

"Звісно, це залежить не від одного населеного пункту Мелітополя. Мається на увазі район Мелітороля, а саме напрямок Мелітополя, який є дійсно важливим. Тобто, якщо подивитися на карту, це і транспортний і логістичний вузол. Взагалі, це фактично така центральна точка, яка є в цьому районі, і яка відкриває шлях на Крим", - каже експерт.

Окрім цього, за його словами, якщо ЗСУ рушать на південь, до Бердянська, то це може перетнути окупантам будь-які логістичні сполучення і комунікації, які є між територією Росії і окупованим Кримом та лівим берегом Херсона.

"Тобто, ми відрізаємо лівий берег Херсонщини і фактично те угруповання, яке там є, опиняється в такому мішку, який певний час буде з'єднаний лише з Кримом. Ну а українська армія вже буде планувати свої наступні операції, як готувати звільнення Криму. Успішний рух на Мелітопольському, Бердянському напрямку, створює дуже привабливі, комфортні умови потім для планування наступних операції", - резюмував він.

Ситуація в тимчасово окупованому Мелітополя

Російські війська ще на початку війни оккупували Мелітополь Запорізької області.

10 грудня на одній із баз відпочинку в Мелітополі пролунали вибухи. У Генштабі ЗСУ повідомили, що в місті дислокувався керівний склад 58-ї російської армії.

12 грудня поблизу Мелітополя було пошкоджено міст, через який РФ перекидала свою військову техніку.

Полковник в запасі ЗСУ Роман Світан вважає, що Мелітополь - це пріоритетний напрямок фронту, і цю ділянку в майбутньому планують звільнити від окупантів.

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