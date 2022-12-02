Чи можлива в Росії громадянська війна: експерт заявив, що там "Путін – колективний"

На сьогодні в Росії немає жодних ознак, які могли б призвести до громадянської війни між прихильниками та противниками вторгнення до України.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив військовий аналітик, полковник Петро Черник.

"Поки що я ознак для громадянської війни в Російській Федерації не бачу. Ось чому. Як казав великий Нікколо Макіавеллі – "якщо хочеш знати, як буде, вивчи, як було". Давайте ми трішечки розберемось, а що таке в ідеологічному сенсі московити. Із часів Івана Грозного, який був першим московським царем, який повністю узурпував владу, – це суцільна концентрація влади в одних руках. Вони не мають позитивного історичного досвіду боротьби хоч б за якісь демократичні цінності", – пояснив Черник.

Він також висловив думку, що в росіян за всю історію було всього лише три великі повстання: неуспішні в кінці 17-го століття, у другій половині 18-го століття, та повстання більшовиків – "коли лише змінили вивіску і царську імперію замінили на більшовицьку". До цього списку аналітик додав ще розпад СРСР 1991 року та нібито демократизацію РФ.

"Для мене те, що там не буде ніяких ознак бунту, є два показники. У перший день оголошеної мобілізації весь світ оббіг такий цікавий відеоролик, де у Москві одна вже старша жінка в емоціях лементувала, що "маю двох синів і їх заберуть на війну в Україні, вони там загинуть. Хто подбає про мене на старості?" Вона ж не кричала, що "чому ця війна відбувається і чому ми це робимо?" Вона переживала виключно за себе, бо знала, що її держава в обов’язковому порядку кине", – розповів полковник.

"І друге – ви бачили на будь-якому майданчику великих світових столиць хоча б один мітинг "хароших рускіх"проти війни? Я не бачив. Якщо так, то ми робимо жорсткий і неприємний для себе висновок – нема там жодних передумов для скидання влади. Путін – колективний. Ось такі вони є", – додав Черник.

Нагадаємо, проведені Кремлем таємні соцопитування в РФ свідчать, що більшість громадян відчувають байдужість та апатію щодо війни, це не означає їхній перехід в опозицію до "СВО".

Ще одне нещодавнє закрите опитування в Росії свідчить, що 25% її громадян підтримують продовження війни, водночас близько 55% росіян виступають за мирні переговори з Україною.

Водночас за даними британської розвідки, родичі мобілізованих росіян, ймовірно, дедалі частіше виходитимуть на протести у зв’язку з поганими умовами несення служби та високі втрати серед мобілізованих.

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