Чи можливий компроміс із Путіним та що з допомогою США: головне з інтерв’ю Зеленського латиноамериканським ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам латиноамериканських ЗМІ в Буенос-Айресі вкотре наголосив, що Україна не пробачить Росії повномасштабну загарбницьку війну і пояснив неможливість компромісу з Путіним.

ТСН.ua зібрав головні тези з інтерв’ю президента.

Переговори і компроміси з Путіним неможливі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не піде на компроміси з російським диктатором і воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Він нагадав, що Кремлю і Путіну не потрібен мир. За словами Зеленського, російський диктатор не відмовився від своєї головної мети в Україні — захопити країну, зробити її залежною від РФ.

Глава держави також додав, що не уявляє переговорів із російським диктатором або російською стороною про людей, які живуть на окупованих територіях України.

“Як я можу домовлятися з Путіним? Давайте на секунду забудемо, що він убивця. З російською стороною. Як я можу домовлятися з ним про людей, які перебувають у якихось містечках-селищах, які окуповані, які там живуть. І тут сідають дві людини або дві команди і кажуть: нехай вони твої. Хто ми такі, щоб вирішувати, де людині жити, ким бути, якою мовою говорити, який прапор поважати? Хто ми такі?”, — заявив Зеленський.

Український президент також зазначив, що якби Путін справді хотів просто зараз закінчити війну, він би дав наказ вивести свої війська з України, а далі б розпочалася дипломатія. Однак, додав Зеленський, російський диктатор не хоче цього.

Все, що говорить Путін — неправда

Зеленський також нагадав, що 2014 року Путін публічно заявляв, що “не має наміру йти повномасштабною війною проти України”, навіть коли вже окупував Крим і частину Донецької та Луганської областей. Тоді Путін говорив, що захищав “російськомовне населення”.

“Якщо це так, навіщо він пішов повномасштабною війною? Усе, що він говорить, це неправда. Він не зацікавлений у незалежній Україні, йому потрібна Україна як частина, анклав Росії, що він зробив із Білоруссю, що робив із Молдовою, Грузією. Усюди, як у нас — захоплена частина цілісної території, щоб не було стабільності і вже за деякий час прийти і захопити повністю. Україна просто велика держава і йому це не вдалося. Тому що йому поставити на компроміс? Хто він? Я не можу торгувати людьми. І з ким? З людиною, слово якої коштує нічого. Це не гарантії”, — наголосив Зеленський.

Росія завжди причетна до конфліктів у світі, зокрема і в Латинській Америці

Президент України зазначив, що тим чи іншим чином Росія завжди дотична до нових світових конфліктів. Саме тому питання безпеки таке важливе, зокрема й для країн Латинської Америки. Позиція президента Хав'єра Мілея стала ключовою причиною візиту Зеленського на континент. На Аргентину у регіоні дивляться як на лідера, вона має вплив на всю Південну Америку.

Україні потрібна підтримка всіх континентів

Зеленський заявив, що Аргентина може сприяти об’єднанню Латинської Америки навколо України та відіграти одну з провідних ролей в імплементації української формули миру.

“Ми зацікавлені, щоб Аргентина відігравала одну з ключових ролей у формулі миру як дуже бажаний представник Латинської Америки. Нам потрібна підтримка всіх континентів. Тут ми бачимо велику державу з цим бажанням і можливостями”, — сказав він.

Глава держави наголосив, що об’єднання Латинської Америки навколо України — важливе.

“Для нас це об’єднання навколо правди. Я зацікавлений у саміті Україна — Латинська Америка. І тут я хотів би, щоб Хав’єр Мілей також нам допоміг в активізації та організації такої платформи”, — зазначив Зеленський.

Він додав, що для конкретних домовленостей потрібен час, щоб команди обох країн мали змогу опрацювати всі питання. І поділився, що під час спілкування з нагоди інавгурації з президента Аргентини Хав’єра Мілея вже отримав позитивний сигнал щодо тем, у яких зацікавлена Україна.

“Ми потужні на сьогодні в напрямі військовому, безпеки, диджиталізації. І я сказав, що ми в цьому напрямі готові співпрацювати, ділитися досвідом, брати ваш. Ми абсолютно відкриті в цьому, тому що питання безпеки на сьогодні — номер один”, — наголосив президент.

На думку Зеленського, Україна та Аргентина можуть співпрацювати і в інших напрямах, зокрема в енергетичному, щоб наростити товарообіг між країнами.

Читайте провідні новини дня:

Дикий озвучив втрати України у війні з Росією

В Україні хочуть мобілізувати ще одну категорію громадян: “100 тисяч можна забрати на фронт”

"Я тебе віддам на кілька днів кадирівцям": українці розповіли моторошні історії про російський полон

Україні вдасться побороти “паузу” у допомозі від США

У глави української держави поцікавилися, чи засмучений він тим, що США можуть надавати Україні менше допомоги.

“Я не засмучений, тому що цю битву я не програв. Ми не ті люди, які перед труднощами опускають руки. Хтось починає панікувати і не вірити у перемогу, тому треба взяти себе в руки і йти далі”, — наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що у нього заплановано низку зустрічей у США найближчими днями, зокрема з президентом Джо Байденом.

“І ми працюватимемо, щоб побороти цю паузу у допомозі від США Україні. Ми це поборемо і не тільки це. Ми все поборемо”, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 11 грудня, розпочинає візит до Вашингтона. Сюди він прилітає з Аргентини, де напередодні взяв участь в інавгурації нового президента Хавʼєра Мілея, а також зустрівся з лідерами інших країн регіону та премʼєр-міністром Угорщини Орбаном.

Читайте також: