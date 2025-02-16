Чи можливий мир з Путіним і перемога України без США: що говорив Зеленський в інтерв’ю NBC News

У неділю, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський у великому інтерв'ю NBC News розповів про можливості України здобути перемогу над Росією військових шляхом, про спроби мирних переговорів Трампа з Путіним, а також про можливу угоду з США щодо рідкісноземельних копалин.

ТСН.ua зібрав головні тези із цієї розмови з українським президентом.

Про перемогу у війні

Президент Володимир Зеленський все ще вважає можливою перемогу України у війні у військовим шляхом. Однак, при цьому він визнав, що це означатиме великі втрати.

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"Звичайно, так. Але це багато втрат. Ми розуміємо, скільки. Я думаю, що це занадто”, - сказав президент.

Також він висловився про необхідність підтримки від партнерів.

“Якщо наші партнери не допоможуть, не підтримають, це буде важко. Це буде довго. Довше, ніж може бути", – зазначив Зеленський.

Про втрати ЗСУ

Президент назвав кількість втрат української армії у повномасштабній війні з Росією, яка триває вже майже три роки.

"У нас трохи більше 46 тисяч загиблих військових та 380 тисяч поранених", – повідомив Зеленський.

Окрім того, за словами українського президента, ЗСУ втратили десятки тисяч бійців як полонених та зниклих безвісти.

Про окуповані території

Володимир Зеленський заявив, що українське законодавство не дозволяє офіційно визнавати окуповані території частиною Росії.

Водночас він визнав, що питання окупованих територій може стати частиною дипломатичної угоди, яка дозволить Україні приєднатися до НАТО.

"Так, ми повинні повернути це дипломатичним шляхом. Так, можемо. Якщо ми в НАТО, то зрозуміло, чому дипломатично, це дуже зрозуміло", — пояснив президент, наголосивши, що головний пріоритет — збереження життів українців.

Про переговори з Путіним

Зеленський закликав Трампа зберігати вірність Україні під час будь-яких контактів із російським керівництвом та наголосив, що жоден світовий лідер не зможе домовитися з Володимиром Путіним без участі України.

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"Путін не хоче миру. Але я думаю, що він дійсно трохи наляканий президентом Трампом. І у нього є шанс — він сильний, і він може підштовхнути Путіна до мирних переговорів", — заявив український президент.

Водночас президент України назвав російського очільника "вбивцею" та "терористом".

“Це діалог з терористом. Це діалог із вбивцею”, - сказав він, маючи на увазі переговори з господарем Кремля.

Також Володимир Зеленський повідомив, що президент США Дональд Трамп не запрошував його на переговори з Путіним до Саудівської Аравії.

Про загрозу для Європи

Український президент попередив про перспективу масштабного вторгнення Росії в деякі країни Європи вже цього літа.

На думку Зеленського, якщо російську агресію в Україні не вдасться зупинити, президент РФ Володимир Путін буде атакувати країни НАТО. Під загрозою російської окупації опиняться насамперед колишні радянські республіки.

“Знаючи, що йому не вдалося нас окупувати, ми не знаємо, куди він піде. Є ризики, що це можуть бути Польща і Литва, тому що ми віримо — ми віримо, що Путін буде вести війну проти НАТО”, — сказав Зеленський.

Він додав, що європейські члени НАТО не мають військового потенціалу, щоб захистити себе без США.

Про допомогу від США

Володимир Зеленський вважає, що в України буде низький шанс вижити без підтримки Сполучених Штатів.

"Напевно, це буде дуже, дуже, дуже важко. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях ви маєте шанс, але у нас буде низький шанс вижити без підтримки Сполучених Штатів”, - сказав він.

За його словами, відсутність підтримки США буде "тиснути на мораль українців".

"Це буде найгірше від самого початку війни", – сказав Зеленський.

Про удар Росії по ЧАЕС

Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку безпілотника на Чорнобильську атомну електростанцію, наголосивши на її символічному значенні та черговій демонстрації агресії з боку Росії.

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"Він намагається показати, що для нього це не має значення. Що б ви не вирішили щодо безпеки, він може зробити те, що захоче", – заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що дрон було спрямовано прямо на саркофаг четвертого блоку ЧАЕС, який був зведений зусиллями 40 країн, зокрема за фінансування США та європейських держав.

Про угоду із США щодо копалин

Володимир Зеленський чітко заявив, що будь-яка угода щодо українських корисних копалин має супроводжуватися гарантіями безпеки з боку США.

"Якщо нам не дадуть гарантії безпеки від Сполучених Штатів, я вважаю, що економічний договір не працюватиме. Все має бути чесно", – пояснив Зеленський.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що українські метали зацікавили Трампа: що стоїть за пропозицією США.

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