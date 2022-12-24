Чи можливий наступ з Білорусі, та які провокації може готувати ПВК "Вагнер" на півночі України – пояснення експерта

Білорусь активізувала підготовку своєї армії, зокрема, там перевіряли її бойову готовність. Військовий експерт пояснив, що це може означати, та розповів про можливі провокації з боку ПВК "Вагнер" на півночі України.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду з військовими і силовим блоком, на якій обговорюють нещодавню раптову перевірку бойової готовності армії і перекидання частини техніки ближче до кордону з Україною. Що зараз насправді відбувається в Білорусі, та чи не є це підготовкою до нового вторгнення в Україну з півночі, так як було в лютому.

Про це у проєкті телеканалу "1+1" "Розмови про важливе" розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

"На наступ це не схоже, схоже на підготовку провокації, яку можуть здійснити російські військові або члени приватних військових компаній на кордоні між Білоруссю та Україною. А вже як цю провокацію використовуватимуть, це буде видно з тих дій, які проводитимуть білоруське військово-політичне керівництво у парі з російським. Тому з суто військової точки зору, ніякого наступу з боку Білорусі не буде, бо немає певної достатньої кількості сил і засобів для виконання такого завдання. А ось провокація можлива. У районі Гомельської області можуть бути якісь рухи. Наші війська війська до цього готові", - пояснив він.

Військовий експерт також зазначив, що провокація сама по собі військового значення не матиме, вона матиме політичне значення. А перевірка бойової готовності військ Білорусі – це звичайна перевірка, це планові навчання, які постійно проводяться, вони не несуть великої небезпеки.

Роман Світан також пояснив, чи можуть окупанти спробувати прорвати північний кордон України з території Білорусі, і як вони можуть використати найманців з ПВК "Вагнер" для провокації.

"Це може бути провокація з іншого боку, наприклад, в українській формі ПВК "Вагнер" можуть атакувати білоруські частини або прикордонні підрозділи, які розташовані на кордоні, а далі подати це як напад", - зазначив він.

Загроза нового наступу з Білорусі

Олександр Лукашенко пояснив, що влаштував перевірку військ нібито через "загрозу" з боку сусідніх країн.

Український дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що не варто дослухатися до заяв із Мінська, оскільки Лукашенко вже давно не контролює ситуацію в Білорусі. Огризко вважає, що якщо Путін почне наступ з території Білорусі, то "Лукашенко про цей напад дізнається з газет".

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що глава Кремля прилетів до Лукашенка, щоб той дозволив направити білоруські війська на війну.

На думку очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, Росія створює видимість підготовки наступу з боку Білорусі.

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