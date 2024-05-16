Чи можливий незабаром новий наступ на Київ: експерт назвав сценарії

Після того, як соцмережами почала поширюватись інформація про ймовірну підготовку Білорусі до прийому російських військових ешелонів з боєприпасами та особовим складом, ці відомості викликали певний суспільний резонанс. За даними моніторингових Telegram-каналів, така підготовка може свідчити про декілька намірів. Наприклад, провести військові навчання, продовжити підготовувати мобілізованих росіян на території Білорусі або готувати наземну операцію на північному кордоні з Україною. Станом на зараз офіційного підтвердження жодній з цих гіпотез немає.



Окремо ситуацію для ТСН.ua прокоментував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.



За його даними не виключено, що такі маневри поблизу північного кордону України можуть бути імітацією наступу на Київ.

"Цілком можливо те, що може проводитись підготовка (до переміщення російських військ до Білорусі – Ред), - каже Олександр Коваленко. - Висновки можно буде робити тоді, коли буде відомо про те, який контингент будуть переміщувати. Процес не розпочато і ми не бачимо того, навіть які війська туди відправляються. Говорити про те, для чого вони будуть призначені можно буде після того, як стане відомо про їхнї кількість, склад та роди".

До цього він додає наступне: "Не забуваймо і про те, що за цей період у них було багато навчань. Після того, як росіяни вивели з Беларусі своє ударне угруповання в 2022 році, у них було кілька навчань".

За словами Коваленка, коли в Білорусі з’явиться контингент, то можно буде зробити висновок про те, чи є це ударним угрупованням, чи є це формуванням підрозділів рейдового типу для того, щоб розпочати щось подібне тому, що відбувається на Харківщині.



Чи можуть лякати імітацією наступу на Київ

На це питання Коваленко відповів так: "Цілком можливо. Наприклад, на Харківщині зараз відбувається імітація наступу на Харків. Зараз ми бачимо, що вона з себе уявляє. В перші години, в перші дні було дуже багато паніки, але ми бачимо, що у страха великі очі".

Раніше повідомлялось про те, що експерт назвав цінність Сумського напрямку для путінської армії.

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