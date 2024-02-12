Чи можливий новий наступ на Київ 2024 року: відомий військовий відповів

Сергій Філімонов каже, що не буде здивований, якщо росіяни знову підуть у наступ.

Новий командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов на позивний “Філя” відповів, чи можливий новий наступ російської армії на Київ 2024 року.

В ексклюзивному інтерв’ю журналістці ТСН Наталі Нагорній військовий сказав, що цього року, на його думку, цього не станеться.

“Я дуже сподіваюся, що ні, але я не знаю. Я вірю, що військово-політичне командування робить все, щоб цього не допустити. Я вірю, що там є план, я сподіваюся на це. І в свою чергу, на своєму рівні ми робимо все можливе, щоб цього не трапилось. Але якщо це трапиться, я не буду мега-мега здивований. Питання, в якому році. В цьому році, я думаю, що точно ні”, — розповів Сергій Філімонов.

Сергій Філімонов і Наталя Нагорна / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, військовий назвав цифру, скільки ще людей ще доведеться мобілізувати в Україні.

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