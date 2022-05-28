Чи можливий повторний наступ на Київ: військовий експерт оцінив шанси Росії

Жданов назвав умову, за якої РФ зможе порушувати питання наступу на столицю.
Чи можливий повторний наступ на Київ? Військовий експерт Олег Жданов в ефірі інформаційного марафону оцінив шанси Росії.
"Давайте по-іншому сформулюємо запитання: а хто буде наступати? В лютому місяці ми бачили десь 170 тисяч на кордонах України, які ввійшли в тому числі з півночі і з північного сходу України. І так, вони двома коридорами фактично дійшли майже до околиць Києва. Але ж сьогодні такого угруповання немає, це перше. Друге – ми укріплюємо кордон – з кожним днем все сильніше і сильніше", - зазначив він.
Жданов переконаний, що питання про наступ на Київ можна порушувати лише тоді, коли Росія зможе назбирати хоча б 300 тисяч військових.
"І на сьогоднішній день, якщо Росія назбирає 300-350 тисяч, тоді ми будемо ставити на повістку дня можливість наступу аж до Києва", - підсумував він.
Нагадаємо, ні Міністерство оборони України, ні українська розвідка не мають даних, які б свідчили про повторний наступ на Київ найближчими днями.
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