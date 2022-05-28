Чи можливий повторний наступ на Київ: військовий експерт оцінив шанси Росії

Жданов назвав умову, за якої РФ зможе порушувати питання наступу на столицю.

Чи можливий повторний наступ на Київ? Військовий експерт Олег Жданов в ефірі інформаційного марафону оцінив шанси Росії.

"Давайте по-іншому сформулюємо запитання: а хто буде наступати? В лютому місяці ми бачили десь 170 тисяч на кордонах України, які ввійшли в тому числі з півночі і з північного сходу України. І так, вони двома коридорами фактично дійшли майже до околиць Києва. Але ж сьогодні такого угруповання немає, це перше. Друге – ми укріплюємо кордон – з кожним днем все сильніше і сильніше", - зазначив він.

Жданов переконаний, що питання про наступ на Київ можна порушувати лише тоді, коли Росія зможе назбирати хоча б 300 тисяч військових.

"І на сьогоднішній день, якщо Росія назбирає 300-350 тисяч, тоді ми будемо ставити на повістку дня можливість наступу аж до Києва", - підсумував він.

Нагадаємо, ні Міністерство оборони України, ні українська розвідка не мають даних, які б свідчили про повторний наступ на Київ найближчими днями.

"Потрібно нарешті визнати Росію державою-терористом" - звернення Володимира Зеленського за 28 травня

Читайте також: