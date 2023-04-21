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Чи можливо заборонити чоловікам вступати до навчальних закладів під час воєнного стану: пояснення адвокатки

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Чи можливо заборонити чоловікам вступати до навчальних закладів під час воєнного стану: пояснення адвокатки

Чоловікам можуть заборонити вступати до навчальних закладів під час війни / Фото: ТСН.ua

Чоловікам можуть заборонити вступати до університетів.

У зв'язку із запровадженням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина зокрема, що передбачені статтею 53 Конституції України, яка стосується права на освіту. 

Про це в коментарі ТСН.ua повідомила адвокатка Марина Бекало.

Однак такі обмеження мають бути передбачені спеціальним законодавством.

"Теоретично внести зміни до Закону Україну "Про освіту", обмеживши право чоловіків призовного віку вступати до навчальних закладів, звичайно можливо. Але є всі підстави, що Конституційний суд визнає такі норми неконституційними. Адже це не тільки порушення конституційних прав громадян, тут зачіпаються інтереси держави", — пояснила ТСН.ua адвокатка.

Нагадаємо, телеграм-канали масово поширюють новину про те, що чоловікам нібито можуть заборонити вступати до університетів. Адвокатка пояснила, чи законно це та до яких наслідків може призвести.

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