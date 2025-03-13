Чи можливо відновити кордони Україні 2022 року: військовий відверто відповів

За словами військового, сьогодні головне не втратити ще більше і зупинити просування ворога.

Майор Олег “Хасан” Гуйт, засновник та командир полку безпілотних авіаційних апаратів “Рарог” не вірить, що Україні можливо відновити кордони 2022 року військовим шляхом, не кажучи вже про 1991-го.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю військовій кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко.

За його словами, сьогодні головне не втратити ще більше і зупинити просування ворога.

“Ні. Тут, напевно, завдання зараз не втратити більше, тобто зупиняти зупиняти, зупиняти, зупиняти. Ясне діло, що це буде відсуватися, це зрозуміло. Але про відновлення, якщо воно і буде, це буде політичне. Тобто це буде, можливо, після завершення війни якась зустріч лідерів і якась домовленість. Тому що фізично українців не вистачить такої кількості. Якщо врахувати, як зараз відбуваються наступальні дії противником, скільки він ресурсу кладе, людей, техніки і так далі. Ну українців просто не вистачить”, – розповів Олег Гуйт.

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