Чи можливо відновити пошкоджені російськими ударами об'єкти енергетики: у ДТЕК відповіли

Ільдар Салєєв зазначив, що станом на зараз Україна втратила 9 гігават потужностей.

Пошкоджені ракетними обстрілами енергетичні об'єкти можливо відновити, проте це питання часу та ресурсів.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.

"Українські енергетичні підприємства відчувають на собі війну від першого дня повномасштабного вторгнення. Від початку цього року було 7 масованих ударів по об'єктах енергетики. Ми втрачаємо потужності. Це призводить до того, що менше електрики виробляється в країні", - сказав він

Ільдар Салєєв зазначив, що станом на зараз Україна втратила 9 гігават потужностей.

"9 гігават - це дуже багато. Пікове навантаження за останню зиму було у 18 гігават. Тобто майже половина із пікового навантаження минулої зими втрачена через наслідки ворожих атак", - сказав гендиректор ДТЕК.

Він пояснив, що енергетики намагаються відновити генерацію. Гендиректор ДТЕК зазначив, що все можна повернути, проте це питання часу та ресурсів. Ільдар Салєєв зазначив, що деяке обладнання вдасться відновити лише наступного року, а не до початку опалювального сезону.

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