Чи можна без F-16 звільнити Маріуполь: Жорін про роль західної зброї

Жорін наголосив, що перемогти можна "виключно важкими боями, складною роботою, кров'ю і потом".

Не існує такої зброї, яка могла б вирішити усі проблеми українців на фронті. Перемогти можна "виключно важкими боями, кров'ю і потом".

Про це заявив екскомандир "Азову" та заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін у розмові з ведучою ТСН Наталією Островською.

У відповідь на питання, чи можна звільнити без F-16, наприклад Маріуполь, Жорін відповів ствердно.

"Можемо без F-16 – так само, як ми без них зробили все інше. У людей створили таку ілюзію, ще десь в інших країнах є зброя, яка вирішить наші проблеми. Не існує такої зброї. Не існує такого літака, ракети, снаряда, будь-чого, що просто треба отримати, і ми переможемо. Це неправда. Ми переможемо виключно важкими боями, складною роботою, кров'ю, потом – тільки так. Немає технологічного або будь-якого іншого рішення, щоб просто "виключити" Росію зі світової карти", – пояснює командир.

Жорін наголосив, що будь-яке сучасне озброєння, в тому числі і F-16, можуть полегшити, але не повністю забезпечити звільнення території.

"Тому F-16 – супер, вони реально дуже круті, вони полегшать просування. Але важливо зрозуміти - полегшать, а не зроблять звільнення території. Вони не повернуть наші території, а полегшать просування окупованими територіями, так само, як і всі інші ракети, "Леопарди", все, що нам дають", – наголосив він.

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