Чи можна було втримати Маріуполь на початку 2022-го: "азовець" Самойленко про захист міста

За словами Самойленка, на початок березня 2022 року в "Азові" в Маріуполі було 1300 людей особового складу.

Якби гарнізон Маріуполя, зокрема "Азов", 2022 року мав хоча б на тисячу бійців більше, події могли розвиватися зовсім інакше.

Чи могли Сили оборони втримати "місто Марії", розповів офіцер бригади "Азов", оборонець Маріуполя на "Азовсталі" Ілля Самойленко ("Гендальф") у проєкті "Ремарки" журналістки ТСН Марії Ваильєвої.

"На початок березня 2022 року, на той момент у нас було 1300 чоловік особового складу, це дуже невелика цифра. Зважаючи на політичний і військово-політичний тиск, який робився на наш підрозділ... я б хотів, щоб ми розвивалися більше і швидше. У нас комплектація була 47% особового складу... На повну нас могло би бути 2,5 тисячі. Ми б могли бути бригадою ще раніше, якби на нас не було тиску як зовнішнього, так і внутрішнього... Ми могли би бути сильнішими й більшими вже тоді", – каже "азовець".

Самойленко наголосив, що "Азов" готувався до повномасштабного вторгнення і порушував це питання. На думку офіцера, якби у них у Маріуполі було на тисячу бійців більше, перебіг оборони був би трохи інший.

"Ба більше, якби у нас були люди, у нас під цих людей було би і озброєння, і обладнання, і техніка, і боєприпаси. Тому що більше людей – це більша здатність "перетравлювати" цей ресурс, це здатність проєціювати цю вогневу міць на певну територію, на певного ворога", – каже Ілля Самойленко.

Раніше Самойленко розповів, що росіяни хочуть змусити нас припинити вірити у свою боротьбу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Чому "Азов" не отримає зброю від США?! Розмова з "Гендальфом"