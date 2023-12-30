Чи можна було зупинити війну на переговорах у Білорусі: Подоляк дав чітку відповідь (відео)

На переговорах у Білорусі у перші дні повномасштабної війни росіяни вимагали від України капітулятивного акту.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

"Росія була на переговорах з концепцією капітулятивного акту. Відмовляєтесь від армії в повному обсязі, щоб, якщо ми вас захочемо "трошки повбивати", щоб не було спротиву, крім поліцейських сил. Друге – відмовляєтесь від своєї культурної інформаційної ідентичності. Ми будемо вам говорити про те, який культурний продукт історичний ви маєте право мати. Далі – відмовляєтесь від суб'єктності абсолютно. Ніяких Європейських Союзів, НАТО – нічого. Крім того, ви маєте визнати, що ті території, які ми вже захопили – наші, але це не остаточно. Де ви тут бачите переговорний процес? Це була спроба, щоб Україна отримала капітуляцію", - зазначив радник керівника ОП.

На зауваження Наталії Мосейчук, що Давид Арахамія дещо інакше трактував ці переговори, Михайло Подоляк відповів, що можна трактувати будь-як, але є об'єктивна реальність. "Об'єктивна реальність – це капітулятивний акт", – наголосив він.

"Мандату України підписувати якісь капітулятивні акти у нас не було. Обговорювати якісь там територіальні претензії – взагалі не було. Єдине, що було – це спроба отримати на той момент, нагадаю, це ж було кінець лютого-початок березня, тимчасове припинення вогню там на 48-72 години, поки йдуть переговори, щоб армія могла наша вже там відповідні висновки зробити переформатуватися і так далі", - пояснив Подоляк.

▶ На YouTube-каналі Наталії Мосейчук можна переглянути за цим посиланням відео Рік 2023. Відповідь глибинному песимізму: Наталія Мосейчук – Михайло Подоляк

Нагадаємо, лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, який у перші дні повномасштабної війни був учасником переговорів з росіянами у Білорусі, розповів, що "вони були готові закінчити війну". За його словами, росіяни до останнього сподівалися, що вони змусять Україну відмовитися від намірів вступити у НАТО.

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