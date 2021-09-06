Чи можна поєднувати вакцини від COVID-19 та ГРВІ: у МОЗ дали детальне пояснення

Чи можна поєднувати вакцини від COVID-19 та ГРВІ: у МОЗ дали детальне пояснення

Можна робити щеплення від грипу між першою вакциною від коронавірусу і між другою, але варто дотримуватися інтервалу.

В Україні ГРВІ та сезонні хвороби цьогорічного сезону, очікуються, що будуть поширюватися, як і торік, сплеску хворих не передбачається. Аби уникнути зараження, українцям рекомендується робити щеплення.

Про це сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі "Сніданку з 1+1".

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"ГРВІ та сезонні хвороби будуть. Очікується такий самий епідсезон, як і минулого року. Специфічного або активнішого не очікується", - заявив Кузін.

Головний санлікар нагадав, що зараз починається період вакцинації від сезонного грипу. А тому у МОЗ рекомендують робити щеплення. Кузін додав, що поєднувати вакцини від коронавірусу і сезонних хвороб можна, але треба дотримуватися інтервалу у 14 днів.

"Допустиме поєднання вакцини від коронавірусу і сезонного грипу. Це навіть рекомендовано. Рекомендують робити інтервал між двома щепленнями 14 діб-два тижні. Очікувати від вакцинації від грипу, а потім переходити на ковід-вакцинацію. Можна робити щеплення від грипу між першою вакциною від коронавірусу і між другою, але варто, аби було в різниці 14 днів", - пояснив Кузін.

Нагадаємо, у МОЗ заявили про погіршення ситуації з COVID-19 в Україні. Коли в Україні можуть ввести локдаун, читайте тут.

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