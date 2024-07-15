Чи можна оновити дані після 17 липня і як не отримати штраф: відповідь Міноборони

У Міноборони нагадали, що електронний військово-обліковий документ є абсолютно рівноцінним паперовому.

Після 17 липня військовозобов'язані українці матимуть змогу далі оновлювати свої дані у будь-який зручний спосіб. Застосунок Резерв+ буде доступний і надалі.

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко в ексклюзивному інтерв'ю журналістові ТСН Дмитру Святненку.

"Якщо 17 липня контактні дані оновлені не будуть, то керівники ТЦК зможуть розглядати це як порушення і накладати адміністративні стягнення. ТЦК та СП мають право накладати такі штрафи. Тому ми пропонуємо нашим громадянам не очікувати необхідності сплачувати штрафи. А зробити оновлення даних через Резерв+", – радить Черногоренко.

Вона нагадала, що 18 червня в Україні запустили електронний військово-обліковий документ.

"Він формується з OR-кодом, він зчитується. На всіх блокпостах, у прикордонній службі, у ТЦК та СП будуть завантажений застосунок і ви зможете показати свій військово-обліковий документ. Посадова особа зможе його зчитати і побачити, що все добре, людина заброньована, або у неї є відстрочка. Або вона знаходиться на обліку", – зазначає заступниця міністра.

Черногоренко уточнила, що, згідно постанови Кабміну, електронний військово-обліковий документ є абсолютно рівноцінним паперовому документу. І зчитувати код можна навіть якщо немає Інтернету.

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Що буде з 17 липня: штрафи, перевірка документів та як діяти

Нагадаємо, 16 липня в Україні закінчується двомісячний термін, протягом якого військовозобов'язані чоловіки мали стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані. Ми писали, що зміниться для військовозобов'язаних українців від 17 липня. Оновити дані можна у ТЦК, в ЦНАП, або за допомогою мобільного застосунку "Резерв+".

На думку адвокатки Дар'ї Тарасенко, від 17 липня ТЦК знову активізують перевірку документів на вулиці.

Раніше депутат України від фракції “Слуга народу” Олександр Федієнко пояснив, чи можна оновити дані в ТЦК після 16 липня без штрафу.

Народний депутат Олег Синютка заявив, що близько 6-7 мільйонів українців не встигнуть оновити дані.

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