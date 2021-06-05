Чи можна щепитися різними вакцинами від коронавірусу та що робити, коли немає другої дози: поради медиків

Чи можна щепитися різними вакцинами від коронавірусу, як це впливає на захист та з яким інтервалом потрібно робити щеплення проти COVID-19 - в матеріалі ТСН.ua.

В Україні вакцинація від коронавірусу почалась лише наприкінці лютого і станом на початок червня було вакциновано понад 1,2 мільйона людей. Другу дозу вакцини уже отримали понад 142 тисячі осіб.

Наразі не всі охочі можуть отримати щеплення від коронавірусу. В Україні першочергово вакцинують осіб від 65 років, медиків, соціальних працівників, військових, поліцію, рятувальників та освітян.

Крім того, в деяких містах України на вихідних відкривають центри вакцинації, де починають щеплювати всіх охочих, які зареєструвались на платформі "Дія".

В Україні паралельно використовують кілька вакцин, а саме:

Вакцина індійського виробника Covishield, яка виготовляється за ліцензією AstraZeneca. Її Україна отримала 500 тисяч доз . Вона схвалена ВООЗ та дозвіл щодо її використання також отримали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

Її Україна отримала . Вона схвалена ВООЗ та дозвіл щодо її використання також отримали Велика Британія, Європейський Союз та Індія. Вакцина китайського виробника Sinovac (CoronaVac) . Саме її в Україні зараз активно використовують, оскільки її доз держава закупила найбільше – 1 млн 915 тис . Вона також рекомендована ВООЗ.

. Саме її в Україні зараз активно використовують, оскільки її доз держава закупила найбільше – . Вона також рекомендована ВООЗ. Вакцина від Pfizer-BioNTech , яка вважається чи не найефективнішою вакциною від коронавірусу в світі, її використовують США, Велика Британія, Канада та ін. В Україні нею також щеплюють. Загалом в нас є 641 160 доз цього препарату.

, яка вважається чи не найефективнішою вакциною від коронавірусу в світі, її використовують США, Велика Британія, Канада та ін. В Україні нею також щеплюють. Загалом в нас є цього препарату. Вакцина AstraZeneca-SkBio вироблена SK Bioscience в Південній Кореї – 367 200 доз . Її також рекомендує ВООЗ.

вироблена SK Bioscience в Південній Кореї – . Її також рекомендує ВООЗ. Вакцина AstraZeneca , вироблена у ЄС. В Україні є 705 600 її доз. Вона також схвалена ВООЗ.

, вироблена у ЄС. В Україні є її доз. Вона також схвалена ВООЗ. Вакцина виробництва Johnson & Johnson. Її на приватній основі завезла в Україну одна із компаній для вакцинації своїх співробітників, які працюють на Алясці. Офіційно ця вакцина ще не зареєстрована в Україні.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що і вакцини AstraZeneca проти COVID-19, незалежно від країни виробництва, є взаємозамінними. Такі рекомендації МОЗ України надала Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ). Також Міністерство охорони здоров'я збільшило інтервал між щепленнями CoviShield з 28 днів до 90 днів. За їхніми даними, це було зроблено після результатів дослідження, які показали, що зі збільшенням інтервалу між введенням вакцини, зростає її ефективність.

"Водночас експерти попереджають, що вакцини різних типів та створені різними компаніями не є взаємозамінними. Тобто людей, які отримали першу дозу векторної вакцини AstraZeneca/Covishield, не можна щепити другою дозою вакцини іншого типу, наприклад мРНК-вакциною від Pfizer-Biontech або інактивованою вакциною CoronaVac/Sinovac, бо щодо цих препаратів недостатньо даних про взаємозамінність та вони можуть відрізнятися за технологіями виготовлення", - повідомили у МОЗ.

Чи можна щепитись різними вакцинами та з яким інтервалом потрібно робити вакцинацію, ТСН.ua запитав у медиків.

Чи можна щепитися різними вакцинами від коронавірусу і як це впливає на захист?

Епідеміологиня, голова правління Всеукраїнської спілки громадських організацій "Українська санітарно-епідеміологічна спілка" Людмила Мухарська:

"Щодо взаємозамінності однієї вакцини іншою, то це має бути визначено нормативними документами. Знову ж таки про це йдеться в інструкціях та в наказах Міністерства охорони здоров’я. І якщо в цих нормативних документах не написано, що є взаємозамінність однієї вакцини на іншу, то звичайно це не можна робити. Також, коли виробники вакцин проводили клінічні дослідження своїх медичних препаратів, то вони це робили двома дозами одного і того ж препарату. Наразі мені не відомо, чи проводились такі дослідження, які б могли показати, що одна вакцина може замінити іншу і чи це безпечно. А значить так робити категорично заборонено. І навіть якщо такі дослідження і проводяться, але юридично це точно заборонено".

Координатор із вакцинації у Львівській області Олег Когут:

"У Львівській області зараз наявні вакцини CoronaVac та Pfizer-BioNTech. Вакцинуємо ми визначені категорії населення. Наприклад, Pfizer – це освітяни та особи з 1 та 2 дорожніх карт, в основному – це медичні працівники. CoronaVac отримують працівники санаторно-курортних закладів, паливно-енергетичного сектору, працівники прокуратури, дорожнього господарства та ті, хто зареєструвався через "Дію".

Я не знаю, наскільки воно впливає на захист, бо немає у відкритому доступі таких медичних досліджень, але це офіційно заборонено. Якщо людина вакцинувалась наприклад CoronaVac, то і друга доза має бути тією ж самою вакциною. Щодо AstraZeneca, то свій час ми отримували цю вакцину індійського виробника, яка називалась Covishield, але це та сама AstraZeneca. Тобто незалежно від того, де ця вакцина вироблена – в Індії, Кореї чи ЄС – це та сама вакцина. І тут можна вакцинувати нею людей повторно".

Лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький:

"Не можна і не рекомендовано. Може бути якась непрогнозована алергічна реакція. Якщо ви вакцинувались AstraZeneca, то друге щеплення теж має бути нею. Якщо Pfizer, то Pfizer. Змішувати вакцини непотрібно, не можна".

З яким інтервалом потрібно робити щеплення проти COVID-19?

Олег Когут, координатор з вакцинації у Львівській області:

"Кожна вакцина, за виключеннями вакцини Johnson & Johnson, яка потребує лише одного щеплення, для повного комплексу вакцинації вводиться двічі. Що стосується Pfizer, то її потрібно колоти із інтервалом три тижні, CoronaVac – чотири тижні, AstraZeneca – 12 тижнів".

Епідеміологиня, голова правління Всеукраїнської спілки громадських організацій "Українська санітарно-епідеміологічна спілка" Людмила Мухарська:

"Будь-яка вакцинація, чи це стосується COVID-19, чи це щеплення проти інших інфекційних захворювань, повинна здійснюватись відповідно до інструкції, яка затверджена офіційно в Україні під час реєстрації тієї чи іншої вакцини. А тому, якщо в інструкції написаний певний інтервал між першою та другою дозою, то значить цього обов’язково потрібно дотримуватись і ніяких інших припущень тут бути не може. Будь-які експерти можуть міркувати на цю тему, але медичні працівники, які здійснюють вакцинацію, повинні дотримуватись тільки цієї рекомендації".

Лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький:

"По кожній вакцині є різний термін, по вакцині Pfizer був 21 день, потім десь підняли до 30 днів. По AstraZeneca колись було до місяця повторне щеплення, а потім чомусь рекомендували до трьох місяців, або до пів року. Чому саме так? Можливо там було питання з поставками AstraZeneca".

Що робити, якщо прийшов час, а вакцини потрібної немає? Робити, якою є чи чекати потрібної?

Координатор з вакцинації у Львівській області Олег Когут:

"Якщо складається ситуація, що людина не може своєчасно отримати вакцину, то це не велика проблема. Другу дозу можна вводити і пізніше, це суттєво на захист не вплине, але бажано все ж дотримуватись рекомендацій виробника, що ми і робимо під час вакцинації в Україні".

Лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький:

"Нічого не робити, потрібно чекати. У цій ситуації альтернативи немає. Я думаю, якщо буде повторна вакцинація пізніше, то нічого страшного. Все має бути гаразд".

Епідеміологиня, голова правління Всеукраїнської спілки громадських організацій "Українська санітарно-епідеміологічна спілка" Людмила Мухарська:

"Якщо вакцини для другої дози немає, то про це потрібно думати заздалегідь та ставити питання перед керівництвом та тими, хто завозить цю вакцину. Наскільки я розумію, в кожному регіоні є координатори з вакцинації, які є відповідальними за вакцинацію і вони мають слідкувати за тим, щоб вакцина була вчасно для проведення другої дози".

Нагадаємо, Італія та Франція починають вакцинувати підлітків від COVID-19.

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Автори: Марія Бойко, Оксана Руда

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