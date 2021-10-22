Чи можна вакцинуватися від COVID-19 пацієнтам, які мають супутню хронічну патологію: пояснення лікарки

Чи можна вакцинуватися від COVID-19 пацієнтам, які мають супутню хронічну патологію: пояснення лікарки

За словами лікарки, єдиним абсолютним протипоказом до вакцинації є алергічна реакція на компоненти щеплення.

Завідувачка відділення інтенсивної терапії Львівської лікарні швидкої допомоги Наталія Матолінець пояснила, чи варто людям з супутніми хронічними патологіями вакцинуватися від COVID-19.

Про це вона повідомила 21 жовтня у прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".

"Пацієнти, які мають супутню хронічну патологію, — якраз це є група ризику "ковіду". І це є ті пацієнти, які в першу чергу мають бути вакциновані", — наголосила Матолінець.

За словами лікарки, єдиним абсолютним протипоказом до вакцинації є алергічна реакція на компоненти щеплення. Тому всі пацієнти з груп ризику, у яких артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, ендокринні проблеми, онкологія, проблеми легеневі — це та категорія, яка має вакцинуватися в першу чергу.

Пацієнти, які мають супутню хронічну патологію, мають вакцинуватися від COVID першочергово

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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