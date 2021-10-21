Чи можна вакцинуватися підліткам, вагітним і пацієнтам з проблемами серця: відповіді відомого лікаря з Ізраїлю

Ізраїльський лікар назвав два протипоказання для вакцинації проти коронавірусу.

Ось уже півтора року світ бореться з пандемією коронавірусу. В Україні щодня фіксують тисячі нових випадків інфікування COVID-19 і більше сотні смертей, а громадян закликають робити щеплення.

На основні питання, пов'язані з вакцинацією проти коронавірусу, які цікавлять громадян України, відповів лікар-реаніматолог ізраїльського медичного центру "Рамат Авів" Борис Бриль в інтерв'ю ТСН.ua.

Який вплив на вірус надає вакцина?

-Розкажу коротко по вакцини, які існують і про те, що собою являє вірус. Існують віруси, які небезпечні для людини і які не є небезпечними. Перша вакцина, яка у нас з'явилася - це AstraZeneca. Вона на аденовірусі (вірус модифікували, щоб він більше нагадував коронавірус — ред.) — це той вірус, який людина може відчути як, наприклад, біль в горлі, але може і не відчути, так як цей вірус багато і багато тисяч років живе з людьми. Вірус має купу білків, один з який спайк-протеїн. Якщо у нього забрати один спайк-протеїн і поставити інший, то на нього будуть вироблятися антитіла, тому що сам вірус не такий патогенний. Антитіла — це те, що відбувається з людиною кожну частку секунди. Людина не може жити без того, щоб у неї не вироблялися антитіла. Ви випили склянку води, і у вас вже почали вироблятися антитіла. Кожен ваш подих, кожне моргання вій — виробляються антитіла. У організму не існує іншого механізму. Якщо, наприклад, вам щось потрапило в око, у вас воно починає сльозитися — це теж викид антитіл. Так влаштований імунний процес.

Наступна вакцина це мРНК (матрична РНК — це генетичний матеріал, який повідомляє тілу, як виробляти білок — ред.), в якій програмується цей спайк-білок, який чіпляється до клітки людини, і те ж саме - виробляються антитіла.

І є ще мертва вакцина — це китайська вакцина CoronaVac, тут інактивований білок, іншими словами "убитий". Зараз вакцини вдосконалилися, це те ж саме, що ми пересіли зі старих жигулів на "Мерседес" або на "Теслу". Коли не було можливості повністю інактивувати білок, намагалися якось послабити вірус.

Яку вакцину краще використовувати людині, яка перенесла інсульт? Чи можна взагалі вакцинуватися від COVID-19 такій людині?

- Ми знаємо, що спочатку був вірус альфа, потім з'явився бразильський, індійський, який ми почали називати дельта. Невелика мутація відбувається раз на два тижні. Первинний вірус більше вражав людей старшого віку. Але мутації відбуваються і вірус молодшає. Альфа-вірус в основному був для літніх — для людей з хронічними захворюваннями, більш слабких верств населення. Він небезпечний. Дельта-вірус ще більш небезпечний. Вірус небезпечний в першу чергу для людей похилого віку з хронічними, важкими і будь-якими захворюваннями. Якщо я кожен день можу проплисти декілька кілометрів або пробігти, ризик, що коронавірус закінчиться для мене летально, не такий високий.

Якою вакциною можна робити щеплення? Будь-якою, яка є сьогодні. Вам або жити на дачі і ні з ким не зустрічатися, тоді 100% не заразитеся, або робити вакцинацію. Вірус — не чайка і не перелітний птах, у нього крил немає. Він передається через контакт, повітряно-краплевий або аерозольний. Ніхто вірус не створював, бо це неможливо технічно. Але через зміни клімату кількість тих вірусів, які ми будемо зустрічати в майбутньому, буде більшою і більшою. Але наші технології дозволяють з цим боротися. Але може трапитися і так, що вірус мутує настільки, що вакцина вже і не допоможе. Якщо, для порівняння за складністю — створити вакцину від коронавірусу — це 2 за 10-бальною шкалою, від СНІДу — 12-14 балів.

Обов'язково треба вакцинуватися сьогодні і тим, що є. Не треба чекати "через тиждень", тому що того тижня у вас може і не бути. Коли потрібно пристебнутися, коли ви їдете на великій швидкості на автомобілі? Завтра або зараз? А яким ременем? А тим, що є.

UNICEF/2021/Ukraine/Maloletka

Кому не можна вакцинуватися взагалі?

- Перше чітке протипоказання — алергія до компонентів даної вакцини. Як ви можете дізнатися, чи є у вас алергія на даний компонент вакцини, якщо ви такий вакциною ніколи не вакциновані? Ніколи ви не дізнаєтеся, не існує в світі таких перевірок. Алергія може бути тільки тоді, коли людина з цим предметно стикалася і тільки з другої спроби у неї може бути алергічна реакція. Перший раз, коли ти стикаєшся з якимось компонентом, ніколи не може бути алергії. Якщо у людини алергія на пеніцилін — то його в складі вакцини немає. Існують люди, у яких є великий спектр алергічних реакцій. Що в цьому випадку робити? Потрібно робити щеплення в стаціонарі, де перебуває медперсонал, у якого є шприц з адреналіном "Епіпеном", щоб медики могли надати вам допомогу.

Є ще одне протипоказання — гостра фаза будь-якого захворювання.

Чому лікарі кажуть, що людям з хронічним захворюванням серця можна вакцинуватися, якщо це може призвести до летального результату?

- Не можна, а потрібно. В першу чергу потрібно вакцинуватися людям з хронічними захворюваннями, і, якщо вам лікар каже: "Я б почекав", це — мракобісся, я вважаю це кримінальний злочин. Дослідження препаратів пройшли і в великих обсягах, і треба користуватися ними. Є доказ безпеки, ефективності — це все, що є, і воно зроблено в повному обсязі.

Чи є гіпертонія протипоказанням до вакцинації?

- Не є. Гіпертонія є у приблизно 60% старшого населення. Чи потрібно вакцинуватися тим, у кого проблеми з серцем? Так.

Чи можна вакцинувати підлітків (17 років, наприклад), і до яких це може призвести наслідків?

- Якщо ми беремо України, то на сьогоднішній день, якщо я не помиляюся, до сих пір немає рекомендацій з приводу вакцинації дітей від 12 до 16 років. Старшим 18 — є рекомендації вакцинуватися мРНК-вакциною. Якщо в Законі є ліки загальної регуляції, то в принципі, можна. Все одно потрібно діяти, дотримуючись протоколу держави. Протоколи в Україні в плані лікування коронавірусної інфекції були змінені в грудні, до грудня якби їх менше дотримувалися, більше б пацієнтів вижило. Вибачте, за такі невтішні слова. В Ізраїлі лікарі б сиділи у в'язниці просто. Поки що вакцинація для підлітків не так важлива.

Чи можна міксувати вакцини? Якщо, наприклад після Moderna були сильно виражені реакції, чи можна при ревакцинації через півроку вакцинуватися іншим препаратом?

- На сьогоднішній день чітких доказових досліджень, що можна міксувати вакцини немає. Безпека є, вона пройдена в Європі. Що таке побічні ефекти від вакцини? Температура, ламає і тд. — це не побічні ефекти. Не потрібно забувати, що це стандартний момент метаболізму і реакція на вироблення антитіл. Не буває вироблення чогось без виділення енергії, виділення енергії — це температура. Реакція та, яку ми бачимо у людини - це норма. Якщо у вас була така реакція на вакцину Moderna, це не означає, що наступного разу вона буде така ж. Moderna з усіх існуючих вакцин показала найкращий результат. Можливо, тому що через 28 днів, а не 21 день, як у Pfizer, можливо, через кількість геному, який там існує. На сьогоднішній день в США дозволена вакцинація половиною дози Moderna, тому що вона теж дає досить хороший ефект.

Різні вакцини — дають різну кількість антитіл. У нас немає даних, щоб побачити чи треба ревакцинувати чи ні. Ніхто не знає який рівень антитіл нейтралізуючий. Можна вколоти в одну руку Pfizer, в іншу — Moderna, а в живіт AstroZeneca, і нічого людині не буде.

Через який період потрібно ревакцинувати?

- На сьогоднішній день ревакцинація показана через півроку. У нас це прийнято робити однією дозою, в Європі — двома дозами. Я думаю, що весь світ перейде до однієї дози, якщо не з'являться більш ефективні вакцини.

Чи необхідно вакцинуватися третьої дозою?

- Сьогодні третя доза вакцинації потрібна, вона доведена. На сьогоднішній день рівень нейтралізуючих антитіл впав. В Ізраїлі було зростання позитивних ПЛР-тестів, які робили до 1,5% населення в день. Уявіть цю цифру — 47% це були школярі, основна маса людей старше 17 років були безсимптомними. На прикладі Ізраїлю довели, що вакцина працює. У нас на сьогоднішній день 670 осіб важких, які перебувають в стаціонарі. З них 70% невакцинованих і 30% вакцинованих. Тепер заходимо в реанімацію. На 10% невакцинованих дорослих в країні припадає 70% важких хворих, смертей і госпіталізацій. У 25 разів виходить більша смертність у невакцинованих і тяжкий перебіг. Невакцинованих в основному люди молодше 60 років.

Чи впливає кількість антитіл після коронавірусу на ефективність вакцини?

-Так, кількість антитіл впливає на перебіг захворювання. Скільки їх — ніхто не знає.

Чи можна перевіряти антитіла перед вакцинацією і після?

- Можна, але не потрібно, сенсу в цьому немає.

Чи можна вакцинуватися вагітним і які ризики і на яких термінах вагітності? Чи впливає вакцина на плід і репродуктивну функцію?

- Вакцина пройшла дослідження. Безпекові дослідження для вагітних жінок і дітей повністю пройдені і в повному обсязі і доведені. В Україні, на мою думку, поки що не дозволено.

Чи можна якось визначити ефект вакцини і чи мають значення титри антитіл?

- Ми цього, думаю не дізнаємося в найближчі 2-3 роки. Так, антитіла є, якщо ви вакциновані. Смислового навантаження для виявлення антитіл ніякого немає, для заспокоєння самого себе, так є.

Чи варто після лікування коронавірусу приймати препарати, які розріджують кров, якщо варто, то які?

- Кількість тромбозів в країнах, де була вакцинація стала меншою, ніж вона була до вакцинації, я говорю про ті країни, де ведеться статистика. В Україні таку статистику ніхто не веде, і на жаль, ніхто не буде вести, поки у вас не буде кримінальної відповідальності лікарів за їхні дії. У вас не буде медицини та ефективності, поки не будуть садити лікарів у в'язницю.

Що це означає, що вакцина лікує тромбози? Ні, просто зараз кількість людей зі згубними звичками знизилася до певних моментів. Але в загальній популяції, якщо ми подивимося по всіх вікових групах, немає ні на 1% зростання тромбозів. Просто раніше ми не знали, що таке тромбоз, що таке цитокіновий шторм, що таке спайк-білок, а зараз це все розповідають. Якщо ми подивимося по смертності кількість вакцинованих і невакцинованих і приберемо звідти коронавірус, кількість смертей по всіх країнах складає одне і теж число. І кількість тромбозів, і кількість інших захворювань одне й те саме. Нічого не потрібно приймати, немає ніякого сенсу в цьому.

Чи впливає мРНК вакцина за зачаття, скільки часу має пройти після вакцинації для зачаття?

-В принципі, не впливає ніяк. Рекомендовано почекати 2 тижні. Ви ж займаєтеся сексом не за графіками вакцинації, а тому що ви ним займаєтеся. Немає жодного процесу під час вироблення антитіл, який впливає на яйцеклітини, або на те, щоб з ними щось трапилося.

Чи буде приєднана вакцина Sinovac до списку визнаних в ЄС. Вона гірше захищає або не захищає?

- Немає такого, що вона гірше захищає, або не захищає. Вона зроблена в Китаї. Вона ефективна, тому правильно зробили, що у вас в Україні її дозволили. Коли Європейський союз дозволить Sinovac? Тоді, коли Sinovac подасть протокол з усіма дослідженнями і проведе дослідження на території Європи. А Sinovac це треба? Sinovac абсолютно нормально почувається в Південній Америці, Китаї, Індії та в інших країнах, де існують регуляторні органи — там 4 млрд індійців і китайців, там черги стоять.

Зараз як зробив Ізраїль. Нам нецікаво, якою вакциною ви щеплені. Ви прилетіли, здайте тест на антитіла і все. Показуєш, що є антитіла, тоді нецікаво нікому, чим ти щеплений.

УНІАН

Яка ймовірність захворіти вакцинованим і невакцинованим?

-Невакцинована людина поширює вірус з більшим ступенем і більшої мутацією. Вірус, потрапляючи в організм, починає реплікацію. Реплікація — це розмноження, його намагається зупинити організм. Вірус розмножується, відбуваються мутації. Чим більше размножень, тим більше мутацій. Якщо в людину потрапляє вірус, а немає антитіл, він починає розмножуватися, імунітет намагається виробити антитіла, тому що вірус незнайомий. Поки вірус розмножується і поки антитіла виробляються є вікно — підстроювання самого вірусу під імунітет. І чим слабший у людини імунітет, тим більше у нього мутацій. Люди, які вакциновані, вони знайомі з цим вірусом і можливість реплікації і мутацій у них набагато менше.

Якщо, наприклад, людина зробила вакцину, а через тиждень захворіла на коронавірус. ПЛР-тест виявився позитивним, пройшов місяць, лікарі кажуть йому, що другу дозу вакцини можна поки не робити. Як діяти в такій ситуації?

- Лікарі сказали правильно, поки таким людям не потрібно вакцинуватися, півроку як мінімум. У нас недостатньо пройшло часу з моменту вакцинації, щоб досліджувати людей, які захворіли після вакцинації.

Нагадаємо, що лікар виступила за жорсткіші обмеження для невакцинованих українців і пояснила, чому хворіють щеплені.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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