Чи можна відмовитись від вручення повістки: в якому разі, які наслідки

Зокрема, вручення повістки на вулиці не може вважатися поважною причиною для відмови.

В Україні можна відмовитись від вручення повістки до військкомату, але наслідки відрізнятимуться в залежності від причин такої відмови.

Про це розповіла юристка ГО "Юридична сотня" Ірина Підреза в ефірі "1+1" у межах телемарафону "Єдині новини".

"Перш за все, я б радила добре подумати про наслідки такої відмови перед тим, як ухвалювати рішення. Звісно, відмовитись можна. У такому випадку будуть складати відповідний акт відмови. Мають бути обов’язково присутні свідки, які підтверджують. І далі вже керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки з’ясовує підстави такої відмови і вирішує, що робити з особою, яка відмовилась від вручення повістки, чи були підстави відмовлятись від вручення", – пояснила юристка.

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У якому разі відмова від повістки не призведе до негативних наслідків?

"Наприклад, якщо повістка оформлена з прізвищем особи, якій вона видається, – наприклад, замість прізвища Бондаренко там написано Бондарчук – звісно, особа може відмовитись від отримання такої повістки, тому що це не її прізвище і це не вона зобов’язана отримувати таку повістку", – зазначила Підреза.

Яка причина не вважається поважною для відмови від повістки?

"Якщо ж відмова мотивована саме тим, що типу вручають на блокпосту або спортзалі чи якомусь іншому громадському місці, така відмова не може бути взята до уваги і вважатися поважною підставою для відмови. Тому що (конкретне – ред.) місце абсолютно не передбачене для вручення повісток чинним законодавством", – пояснила експертка.

Нагадаємо, раніше керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік розповів, що повістки через "Дію" не видаватимуться. Не можна буде через "Дію" і ставати на військовий облік.

Також ТСН.ua з’ясовував, чи можуть українцям вручати повістки за кордоном. Відповідь на це дав помічник адвоката.

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