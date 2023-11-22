Чи можна забирати дитину зі школи чи садочка під час тривоги: що каже закон і як відбувається на практиці

Жодним нормативно-правовим актом в Україні не встановлено прямої заборони батькам або іншим законним представникам дитини забирати її із закладу освіти, зокрема під час оголошення повітряної тривоги. Однак дітей здебільшого не відпускають зі шкіл та садочків.

У ситуації розбирався ТСН.ua.

Що каже закон

Педагогічний працівник не має права передавати батькам дитину під час тривоги. Про це йдеться на сайті освітнього омбудсмена України Сергія Горбачова.

Однак, як розповіла адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua, в Україні жодним нормативно-правовим актом не встановлено прямої заборони батькам або іншим законним представникам дитини забирати її із закладу освіти, зокрема і під час оголошення повітряної тривоги.

“При цьому тут варто зазначити, що питання необхідно розглядати в площині дотримання правил безпеки та відповідальності за їх порушення, як закладами освіти так і всіма учасниками освітнього процесу, зокрема вчителями”, — каже адвокатка.

Відповідно до Закону про освіту, педагогічний працівник має дотримуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.

Так, у всіх закладах освіти, які забезпечують дітям освітній процес в режимі очного навчання діють затверджені правила безпеки та алгоритми дій у разі оголошення повітряної тривоги за правилами встановленими Кодексом цивільного захисту України, іншими актами законодавства та відповідними рекомендаціями ДСНС, яких мають дотримуватися педагогічні працівники.

Відповідно до Наказу МВС № 579 від 09.07.2018 р., вихід із захисної споруди (укриття) можливий у разі надходження інформації про відсутність небезпеки.

“Тобто вчитель та діти, якщо перебувають в укритті, не можуть його покидати до завершення повітряної тривоги”, — пояснила Марина Бекало.

У разі порушення педагогічним працівником правил та заходів безпеки, що затверджені закладом освіти, він може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності за порушення правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, зокрема у вигляді догани.

“Однак може статися і трагічна ситуація. Наприклад, якщо вчитель, порушивши правила безпеки, відпускає з укриття дитину до завершення повітряної тривоги, і дитина в цей час потрапляє в епіцентр вибуху, що призводить до тяжких наслідків у вигляді смерті або тілесних ушкоджень. У такому разі є підстави притягнути педагогічного працівника до відповідальності за ст. 137 Кримінального кодексу за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. А тому такі застереження освітнього омбудсмена є цілком обґрунтованими”, — каже адвокатка.

Тривалі тривоги та задушливі приміщення

Питання, чи можна забрати дитину батькам під час тривоги особливо актуально сьогодні, коли повітряні тривоги стали довшими і можуть тривати до п’яти годин через російський терор. Протягом цього часу діти змушені сидіти в укриттях навчальних закладів, навіть після закінчення уроків. Вони, розповідають батьки, часто вузькі та задушливі. А ще там збирається багато дітей, що сприяє швидкому поширенню інфекцій.

Юристка та психологиня Лілія Орел вважає, що встановлені правила мають бути переглянуті. Щоб батьки вирішували, чи забиратимуть вони дитину під час тривоги, і несли за це відповідальність.

“Є діти, які страждають на цукровий діабет, алергію, мають ментальні порушення, вони не витримують стільки годин в укритті. Тому ці алгоритми мають бути переглянуті. Або надано офіційну згоду на рівні державної влади: не просто рекомендуємо, а потім говоримо про те, що працівники закладів освіти несуть кримінальну відповідальність за те, що вони віддали дитину. Має бути чітка позиція, що так, це батьки вирішують, чи забиратимуть вони свою дитину”, — розповіла в коментарі ТСН.ua Лілія Орел.

За її словами, згідно з Законом про освіту, держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, тому вона не може бути розцінена як примус. І тут уже рішення батьків — скористатися цією допомогою чи ні.

“Ця тема цікава не тільки батькам, а й педагогам. Ніде ж не сказано, що відбувається з зарплатою педагога, який перебуває в укритті понад норму свого робочого часу. Це треба унормувати теж. Педагоги хвилюються також за те, що несуть кримінальну відповідальність. А батьки — за своїх дітей, бо вони хочуть їх забрати, нагодувати, можливо, лікувати, заспокоїти”, — каже Лілія Орел.

Вона пропонує, щоб батьки мали можливість одноразово написати відповідну заяву на ім’я директора школи чи садочку.

Досвід батьків та вчителів

Мама учениці однієї з київських шкіл Олександра розповіла ТСН.ua, що в їхньому закладі учнів відпускають під час повітряної тривоги, але батьки мають віддати вчителю заяву на ім'я директора, де зазначається, що всю відповідальність за дитину з певного часу вони беруть на себе.

“Коли є розуміння, що “нічого не летить”, а тривога буде довгою, намагаємося забрати дитину”, — розповідає Олександра. І додає, що доньку почали забирати після того, як після кількох сидінь у задушливому підвалі вона захворіла.

У коментарях під публікацією Лілії Орел у “Фейсбуці” батьки залишили близько сотні коментарів. Свою думку також висловили вчителі.

Користувачка на ім’я Валерія написала, що директорка школи відмовилася прийняти заяву, де вона пояснила, що хоче забирати свою дитину зі школи під час тривог, бо в неї починаються панічні атаки.

“Я є офіційним представником дитини, тобто матірʼю, і мені відмовляють віддавати шестирічну дитину під час тривоги, хоча в заяві написано, що усю відповідальність беру на себе”, — розповіла жінка.

Лілія Довгосілец-Іванова написала, що їй не віддають дитину під час тривоги, коли тривають уроки, однак вимагають забрати після закінчення навчання, навіть якщо загроза ще не минула.

“Говорять: заберіть дитину, тому що мій робочий день скінчився і я не повинна сидіти в укритті з вашою дитиною”, — розповіла жінка.

Ольга Костенюк написала, що в укритті, де перебуває її дитина, не вистачає питної води на всіх. Вентиляції немає, там задушливо. Туалету теж немає, тому дитину можна забрати під час тривоги, написавши розписку.

“Є два біотуалети, спочатку вони були відкриті, а зараз закрили бо "ви їх самі мити будете?" Так відповіли дітям. Їх водять групами до школи в туалет”, — розповіла жінка.

А от користувачка Ірина Зінченко пише, що у них скасували заяви. “Директорка вирішила, що не можна відпускати. Всі сидять, чекають”, — пише жінка.

“А як бути дитині з цукровим діабетом, якій треба регулярно харчуватися, перевіряти цукор і в разі потреби підколоти інсулін? З укриття не випускають додому”, — написала Ірина Чміль.

Вчителька Ольга Пайлик розповіла, що вона дотримується алгоритмів, веде дітей до укриття та не залишає його, поки не заберуть всіх дітей, навіть якщо робочий день закінчився. Однак, за її словами, сховище холодне і неоснащене.

“І коли всі "розпродують" дітей хто кому, ти як вчитель залишаєшся з однією дитиною, бо нема кому забрати, завучі покидають укриття і школу, а директор школи взагалі їде додому, знаючи, що в підвалі є ще вчитель із дитиною. А деякі вчителі навіть і не спускаються в те укриття, бо в них в той момент не було уроку і дітей, та ще й після всього цього тобі постійно нагадують дуже прискіпливо про важливість дотримання алгоритму, бо можуть і вичитати гарно в разі чого. А я його знаю, дуже сумлінно виконую і отримую або насмішки з боку колег, що не змогла всіх дітей відправити, або вислуховую від адміністрації”, — розповіла вчителька.

“Надії на так звані рекомендації немає. Ситуації у всіх різні. І бачення їх вирішення — також. Вчителі несуть відповідальність за життя і здоров'я дітей, з одного боку, і це їхній обов'язок. А батьки мають право безперешкодно діяти згідно того, що вони батьки. Але в будь-якому разі потрібно це робити виходячи з безпекової ситуації”, — вважає вчителька Лілія Гоголь.

Отже, прямої заборони батькам забирати своїх дітей зі шкіл, садочків чи інших закладів освіти під час повітряної тривоги немає. Однак вчителі та вихователі несуть відповідальність за дітей. Деякі заклади освіти вирішили це питання таким чином — віддають батькам дітей, коли ті пишуть розписку, що беруть відповідальність за дитину на себе.

Нагадаємо, повітряні тривоги в Україні останнім часом стали довшими. Вони можуть лунати до п’яти годин. Річ у тому, що російська армія відпрацьовує дозаправлення літаків у повітрі. Таким чином час перебування ворожого МіГа у повітрі зростає удвічі. Читайте, що задумала Росія та чи можна не оголошувати тривогу.

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