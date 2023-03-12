Чи можна займатися сексом у піст: священник УГКЦ відповів

Одружені пари під час посту можуть займатись сексом, у цьому немає ніякого гріха.

Про це інтерв’ю ТСН.ua розповів отець Роман Демуш – священник УГКЦ і заступник голови Патріаршої комісії у справах Молоді Української греко-католицької церкви.

"Якщо ми говоримо про час посту, то найважливішим від чого потрібно утримуватися - це гріх. А тому ми повинні утримуватися від цієї шкоди, від того, що руйнує наше життя, від того, що віддаляє нас від Бога. Статеве життя у подружжі не є гріхом. А тому немає застережень про утримання від статевого акту подружжя під час посту. Зокрема, в УГКЦ, як і у католицькій церкві немає таких обмежень чи застережень. Реалізація статевого життя у подружжі є способом дарування і способом жертви одне для одного. Тут слід наголосити, щоб навчитися жити у подружньому житті, бути відкритими до дітонародження та виявляти свою любов, не трактуючи свого партнера, як об'єкта якихось бажань", - сказав священник.

Нагадаємо, УГКЦ від 1 вересня 2023 року впроваджує новий календар, проте деякі парафії можуть користуватися юліанським календарем до 2025 року.

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