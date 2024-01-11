Чи можна жінкам ходити до церкви не у спідниці та без хустки - відповідь Епіфанія

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній закликав вірян відвідувати храми та не хвилюватись через свій одяг або незнання церковних традицій.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.

Митрополит Епіфаній наголосив, що приходити до храму можна не знаючи молитов чи церковних правил. Він додав, що Православна церква України відкрита для всіх. Також предстоятель ПЦУ додав, що одяг немає значення.

"Я завжди говорив, що не обов'язково жінкам, коли вперше приходять до храму, якщо немає хустки чи немає там спідниці і так далі, то це не повинно бути перепоною, навпаки, людина повинна відчути, що її чекають, її тут люблять, її підтримують, їй дадуть пораду", - пояснив він.

Нагадаємо, інтерв'ю ТСН з митрополитом Епіфанієм про закінчення війни та календарну реформу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❓ Скільки українців прийняли календарну реформу? Відверта розмова з Митрополитом Епіфанієм

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