Чи можна зробити "бустер" CoronaVac і які вакцини будуть в Україні в 2022 році: відповідь МОЗ

Чи можна зробити "бустер" CoronaVac і які вакцини будуть в Україні в 2022 році: відповідь МОЗ

10 млн доз вакцин надійде до України в межах COVAX.

Україна протягом 2022 року буде використовувати для вакцинації населення проти коронавірусу препарати Pfizer, Moderna і CoronaVac. Загалом Україною наразі укладено контрактів на поставку 31,5 млн доз вакцин проти COVID-19.

Про це очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів під час зустрічі з журналістами, інформує ТСН.ua.

Як вказав Ляшко у вище зазначеному переліку немає вакцини AstraZeneca, бо препарат не користується особливим попитом серед українців.

Він уточнив, що зараз в наявності в Україні є 11,5 млн доз вакцин, законтрактовано - 25 млн доз + 6,5 млн доз.

"Зараз на складах, на залишках, в Україні є 11,5 млн доз вакцин. Також законтрактовано на поставку 25 млн доз Pfizer. Плюс 6,5 млн доз вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech. І 10 млн доз в межах механізму COVAX", – уточнив Ляшко.

Щодо китайського CoronaVac, очільник МОЗ пояснив, що є деякий відсоток людей, які упереджено ставляться до інноваційних технологій, а тому надають перевагу традиційній вакцині.

"Можливо, менш ефективна, але вона ефективна. Тому вона теж повинна бути, щоб люди вакцинувалися", - сказав Ляшко.

Крім того, за його словами, для бустерної дози українці можуть обирати не лише між мРНК-вакцинами, а й зробити CoronaVac. Наприклад, якщо перших дві було CoronaVac, то "бустер" за бажанням може бути теж CoronaVac.

"Ні, не тільки (Pfizer чи Moderna). Це написано скрізь в рекомендаціях. Там же написано, що перевага надається мРНК-вакцин, а потім - "Можна зробити бустер й іншою вакциною. Тобто бустер можна зробити і CoronaVac, але ефективність більше, якщо зробите мРНК-вакциною", - наголосив Віктор Ляшко.