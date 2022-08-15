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Чи можна звільнити Запорізьку АЕС військовим шляхом: експерт дав відповідь

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Чи можна звільнити Запорізьку АЕС військовим шляхом: експерт дав відповідь

Олексій Мельник зауважує, що Росія намагається розіграти карту ядерного шантажу.

Ситуація навколо Запорізької АЕС стає все тривожнішою. Сьогодні, 15 серпня, стало відомо, що окупанти пошкодили розподільний пристрій на станції. Є високий ризик витоку радіації та пожежі. Як наслідок, один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключено.

Військовий експерт Олексій Мельник у вечірньому випуску новин ТСН за 15 серпня 2022 року пояснив, чи можна звільнити Запорізьку АЕС військовим шляхом.

"Наразі, в найближчій перспективі - ні. Це найгарячіша точка, до якої прикута увага усього світу. Схоже на те, що Росія намагається розіграти карту ядерного шантажу. Є заяви, які звучать для залякування Європи. Росія розраховує, що це спрацює - розподілити вину на обидві сторони. Ця заява звучить на рівні генерального секретаря МАГАТЕ. Вони апелюють до двох сторін, щоб ті припинили бойові дії. Це повний абсурд. Тому Росія в цьому має десь частковий успіх. Але якщо ми будемо говорити про найгірший сценарій, що там може виникнути надзвичайна ситуація, тоді наслідки будуть катастрофічні як для України, так і для Росії. Ситуація дуже тривожна, але можливості України зараз обмежені. Військовий шлях визволення повністю виключається, тому що в такому випадку ризик виникнення катастрофи тільки підвищується", - підсумував експерт.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов відкинув можливість розміщення миротворців на ЗАЕС.

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