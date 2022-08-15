Чи можна звільнити Запорізьку АЕС військовим шляхом: експерт дав відповідь

Ситуація навколо Запорізької АЕС стає все тривожнішою. Сьогодні, 15 серпня, стало відомо, що окупанти пошкодили розподільний пристрій на станції. Є високий ризик витоку радіації та пожежі. Як наслідок, один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключено.

Військовий експерт Олексій Мельник у вечірньому випуску новин ТСН за 15 серпня 2022 року пояснив, чи можна звільнити Запорізьку АЕС військовим шляхом.

"Наразі, в найближчій перспективі - ні. Це найгарячіша точка, до якої прикута увага усього світу. Схоже на те, що Росія намагається розіграти карту ядерного шантажу. Є заяви, які звучать для залякування Європи. Росія розраховує, що це спрацює - розподілити вину на обидві сторони. Ця заява звучить на рівні генерального секретаря МАГАТЕ. Вони апелюють до двох сторін, щоб ті припинили бойові дії. Це повний абсурд. Тому Росія в цьому має десь частковий успіх. Але якщо ми будемо говорити про найгірший сценарій, що там може виникнути надзвичайна ситуація, тоді наслідки будуть катастрофічні як для України, так і для Росії. Ситуація дуже тривожна, але можливості України зараз обмежені. Військовий шлях визволення повністю виключається, тому що в такому випадку ризик виникнення катастрофи тільки підвищується", - підсумував експерт.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов відкинув можливість розміщення миротворців на ЗАЕС.

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