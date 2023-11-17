Чи можна звільнитися зі служби, якщо став студентом після мобілізації: адвокатка відповіла

Щоб звільнитися і служби для навчання потрібно буде подати рапорт.

В Україні з’явиться можливість звільнятися від військової служби, якщо військовозобов'язаний став студентом після мобілізації, у разі ухвалення законопроєкту №10209.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

За її словами, чинна норма статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" не передбачає таку підставу для звільнення з військової служби як навчання за денною формою в навчальному закладі. Проте така можливість для звільнення з'явиться у разі ухвалення законопроекту №10209 від 03.11.2023р.

“Наприклад, військовослужбовець на момент мобілізації був студентом денної форми навчання та не реалізував з якихось причин своє право на відстрочку. Або перебував в академічній відпустці та поновився в період служби. Або з заочної форми перейшов на денну форму. Чи вступив у навчальний заклад в період проходження ним військової служби. Він буде мати можливість звільнитися, якщо буде ухвалено цей законопроєкт”, — розповіла Марина Бекало.

Для цього треба буде подати відповідний рапорт командуванню та надати документи, що підтверджують його навчання на денній або дуальній формі навчання.

Нагадаємо, в Україні хочуть змінити правила мобілізації під час воєнного стану. Серед іншого пропонується мобілізувати за письмовою згодою. Призивати тих, хто має відстрочку або бронювання, працівників правоохоронних органів. А також звільнятися зі служби за власним бажанням і залучати безробітних до робіт з відновлення інфраструктури.

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