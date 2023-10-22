Чи можуть чоловікам заблокувати платіжні картки за неявку до ТЦК: фахівці пояснили

Мережа переповнена обговореннями звістки, що тим, хто не з’явився до ТЦК після отримання повістки, можуть заблокувати банківські картки. Ви будете шоковані, але це можливо. Щоправда, за певних умов. На це вже відреагували представники банків і свій вердикт винесли адвокати.

В ексклюзиві TSN.UA журналісти розібралися, правда це чи фейк.

У мережі все більше поширюються новина про нібито блокування банківських карток чоловікам, якщо ті, отримавши повістку, так і не з’явилися до територіального центру комплектування. В Командуванні Сухопутних військ Збройних сил України сайту ТСН.ua повідомили, що інформація, оприлюднена у ЗМІ, про блокування банківських карток керівниками або представниками ТЦК не відповідає дійсності.

Звідки взявся фейк

Військові підозрюють, фейк навмисне поширили росіяни, аби посіяти паніку в Україні, адже інформаційну війну ніхто не скасовував, а ворог регулярно закидає різноманітні наративи то про зраду, то про провал ЗСУ, тепер взялися за мобілізаційну кампанію. Про те, що усе це фейк твердять і адвокати, кажуть, у такий спосіб українців намагаються залякати, але зазначають, все ж таки заблокувати картку можуть, однак за певних умов.

За яких причин дійсно можуть заблокувати банківські картки?

Звісно, банк може заблокувати картку клієнта, але ці причини не стосуються мобілізації, а може бути підозра у шахрайських діях з боку власника картки, за непогашену заборгованість за кредитом, позикою у МФО, сплатою штрафу чи аліментів, а також комунальними платежами. А от на розповсюдження фейку щодо блокування карток відреагував співзасновник одного з українських банків Олег Гороховський. Він пообіцяв блокувати можливість користування банком тим, хто розганяє зраду.

Як карають за ухилення від мобілізації?

Водночас покарати за ухилення від мобілізації можуть, але щоб зробити це, ТЦК має довести факт вручення повістки і неявку чоловіка до терцентру без поважної причини, переконує адвокат. Але знову ж таки, лазівки для ухилянтів у законі є.

Адвокат розкрив секрет

Тим часом мобілізувати досі, каже адвокат, не можуть ані студентів, ані осіб, які мають інвалідність, але зазначає, часто ТЦК вдається до маніпуляцій та може хитрощами змусити підписати документи й розкрив секрет, як цього можна уникнути.

Нагадаємо, адвокат розповів, що мобілізація людей з інвалідністю може розпочатися після медичної реформи в Україні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Мобілізація в Україні: військовозобов’язаним блокуватимуть банківські картки?!

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