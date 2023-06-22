Чи можуть чоловікові відмовити в лікуванні без дозволу військкомату: юрист відповів

Після гучної заяви начальника Коломийської РВА (Івано-Франківська область) Любомира Глушкова з посиланням на рішення Ради оборони Івано-Франківської області про тимчасове припинення планових госпіталізацій військовозобов'язаних пацієнтів без погодження з ТЦК ситуацію роз'яснив юрист.

В коментарі для ТСН.ua адвокат Ростислав Кравець повідомив, що це могла бути спроба ТЦК прозондувати суспільну думку та дочекатися реакції.

"Наскільки зрозуміло, ТЦК вирішив з'ясувати те, як на це відреагує суспільство", – каже Ростислав Кравець.

Та додав: "Чинним законодавством не передбачено жодних обмежень особи на отримання медичної допомоги. Тим паче, не передбачено право ТЦК, навіть Генштабу чи міністра оборони обмежувати право громадян на отримання меддопомоги. Планове або позапланове. Насправді я вважаю, що ця ситуація – це чергове зондування громадської думки. Відреагували. Далі робити таке не будуть. Я думаю, що якщо була спроба це зробити – всі причетні до наказу повинні бути усунуті від своїх посад і притягнуті до кримінальної відповідальності за статтею "Перевищення влади та службових повноважень". Такі повідомлення – на руку нашому ворогові. Лікарні жодного стосунку до ТЦК не мають. ТЦК не має на них впливу".

Мобілізація на Прикарпатті: що відомо

В червні начальник Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Плитус підписав наказ “Про проведення загальної мобілізації”. В документі йдеться про обов’язковість явки військовозобов’язаних до міського ТЦК у 10-денний термін.

У документі йдеться про мобілізацію людських і транспортних ресурсів та заборону змінювати місце проживання військовозобов’язаним без дозволу начальника ТЦК.

Своєчасне оповіщення військовозобов’язаних та резервістів, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а також забезпечення їх виклику до Івано-Франківського міського ТЦК цим наказом покладено на органи державної влади, виконавчі комітети сільських, селищних рад, територіальних громад, підприємства, установи, організації, навчальні заклади та житлово-експлуатаційні організації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Миколаївщині двоє чоловіків відмовилися від мобілізації після отримання повісток – тепер їх будуть судити.

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