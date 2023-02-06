Чи можуть комунальники вручати повістки: у Голосіївській РДА Києва дали відповідь

Голова району пояснив, яку користь принесли накази про мобілізацію на під’їздах будинків.

У Києві, як у всій Україні, через війну, яку розпочала Росія, триває процес мобілізації. Кияни активно обговорюють в соціальних мережах роздачу повісток у місті.

Сайт ТСН.ua звернувся за роз’ясненнями щодо вручення повісток до Сергія Садового, голови Голосіївської РДА.

- Сергію Миколайовичу, як відбувається мобілізація громадян в Голосіївському районі Києва, який вважається одним із найбільших у місті?

- Мобілізація громадян в Голосіївському районі проходить згідно з плану мобілізації. Ця інформація з обмеженим доступом.

- У січні саме в Голосіївському районі почали з’являтися на дверях житлових будинків накази з вимогою до громадян з’явитися до Центрів комплектування (військкоматів), що викликало великий резонанс в суспільстві. Наскільки це допомогло у справі мобілізації?

- Об’яви були суто інформаційні. Ця ситуація допомогла нагадати військовозобов’язаним про їхню відповідальність.

- Чи задіяні комунальні працівники району в процесі вручення повісток, яку кількість повісток їм доводиться розносити?

- Розносять і вручають повістки тільки представники центру комплектування.

- Уточніть, будь ласка, хто ще в Голосіївському районі окрім двірників розносить повістки?

- Як і раніше я зазначав, що повістки вручають виключно представники центру комплектування.

- У Мережі пишуть, що столичні РДА мають звернутися до підприємств з вимогою надати списки військовозобов’язаних працівників. Чи так це?

- РДА співпрацюють з підприємствами району щодо мобілізації і бронюванню згідно чинного законодавства.

Нагадаємо, раніше в Мережі з’явилося відео, де повістки в будинок приносять співробітники керуючої компанії Дніпровського району в Києві. Жінки вдягнені в комунальну уніформу пояснюють, що завдання носити повістки прописано у них в посадовій інструкції, а повістки їм передають з військкомату.

Ми додзвонились по контактному телефону керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Дніпровського району. Операторка нам підтвердила, що їхні співробітники розносять повістки.

"Так, наші двірники розносять повістки", - підтвердила нам оператор.

Мобілізація в Україні

Мобілзація в Україні триває після запровадження режиму воєнного стану після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Мобілізованими можуть бути громадяни віком від 18 до 60 років.

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради два законопроєкти про затвердження його указів щодо подовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в країні. Відповідні проєкти зареєстровані під номерами 8419 та 8420.

Депутат Ярослав Железняк повідомив, що відповідні укази про мобілзацію подовжать, найімовірніше, ще на 90 днів від 19 лютого 2023 року.

Раніше Верховна Рада вже схвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.

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