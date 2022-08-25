Чи можуть наші винищувачі з України влучати по російських літаках у Білорусі: відповідь експерта

Військовий експерт Роман Світан пояснив, чи можуть винищувачі з України влучати по російських літаках на території Білорусі, звідки бомблять наші мирні населені пункти.

Білорусь стягнула до кордонів дуже велику і потужну систему ППО, а наші літаки поки що озброєні старими ракетами, зона ураення яких до 70 кілометрів.

Про це військовий експерт Роман Світан сказав в ефірі "1+1".

"Така можливість є. Наші літаки озброєні старими ракетами поки що. Зона ураження - до 70 кілометрів. Проте цими ракетами можна зняти літаки, але останнім часом у Білорусі розгорнуто дуже велику і потужну систему ППО, туди підтягнуті С-300, С-400. Ми це постійно чуємо. І навряд наш літак підійде на дальність пуску їх ракет. Тому працювати літаками, які працюють Україною з боку Білорусі, можна буде поставленими або літаками, або новими літаками F-15, F-16, які обіцяють, або ескадрилья зайде Міг-29. Ці машини вже можуть мати гарне озброєння. Цими ракетами вже зможемо зняти літаки на території Білорусі", - сказав експерт.

Нагадаємо, міністр оборони Білорусі Хренін заявив про "всебічну підтримку" Росії.

Як повідомлялося, у розвідці оцінили ризики наземної операції з боку Білорусі.

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