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Чи можуть росіяни знову спробувати висадити десант у Гостомелі: військовий оцінив загрозу

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Чи можуть росіяни знову спробувати висадити десант у Гостомелі: військовий оцінив загрозу

За його словами, злітна смуга аеродрому знищена та непридатна для приземлення авіації.

Військовослужбовці та військові експерти час від часу коментують вірогідність повторного наступу росіян на Київ.

Чи можуть росіяни знову розглядати шлях до столиці через Гостомель, розповів прес-офіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії України "Рубіж" Андрій Куліш в інтерв’ю ТСН.ua.

За його словами, злітна смуга аеродрому знищена та непридатна для приземлення авіації.

"Якщо буде здійснена така спроба, то росіяни, які сюди будуть летіти, просто будуть знищені тими засобами, які у нас вже є. Сенсу штурмувати цей аеропорт у них немає, але ми готові, тому що це стратегічний об'єкт. Оборона облаштована і навколо Гостомеля, і навколо Київської області", — запевнив Куліш.

Раніше ми писали, чому не вдалося врятувати "Мрію".

За словами керівника ГУР Кирила Буданова, Київ був би взятий, якби росіянам вдалося десантуватися та захопити аеродром у Гостомелі.

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Дата публікації
Перегляди
875
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