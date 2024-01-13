Чи можуть російські військові повторно вдарити по Україні з Білорусі: військовий експерт дав чітку відповідь

Петро Черник наголосив, що, з огляду на те, що міноборони Білорусі укріплює свою воєнну інфраструктуру, ЗСУ зворотньо мусять тримати якісь сили і засоби, які могли б бути доправлені до фронту.

Міноборони Білорусі будує нове військове містечко за 40 км від кордону з Україною. Колишній білоруський офіцер, який нині воює в полку Каліновського (зʼєднання в складі ЗСУ - ред.) зазначив, що нове військове містечко може стати передовою базою на випадок можливого нападу на Україну з півночі – для захоплення Чернігова. У зв'язку з цим виникає запитання: чи можуть російські військові наважитися повторно вдарити по Україні з Білорусі. Що ж замислив ворог, в ексклюзивному інтерв’ю tsn.ua розповів військовий аналітик, полковник Петро Черник.

"У стратегічному сенсі нічого не змінилося. Немає ніякої суб'єктної Білорусі, є васал Російської Федерації. Просто вдається Лукашенку поки що маневрувати у частині незаходження в пряму фазу війни. Хоча, нагадаємо, скільки було звідти ракетних пусків на початку війни – більше 700. Плюс нагадаємо, що велике угруповання з боку Білорусі таки вторглося до України – зайшли в Чорнобильську зону, а в Рудому лісі навіть окопалися. Чи можуть божевільні наважитися повторно вдарити? Чому ж ні", - зазначив він.

Черник наголосив, що, з огляду на те, що міноборони Білорусі укріплює свою воєнну інфраструктуру, ЗСУ зворотньо мусять тримати якісь сили і засоби, які могли б бути доправлені до фронту.

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"Також маю акцентувати на тому, що своєрідна "лінія Маннергейма" на тому напрямку побудована. Плюс природа працює на нас – це велетенська смуга боліт і лісів. Рухатися вони можуть тільки дорогами. А якщо будуть рухатися дорогами, то як працює Javelin і NLAW, ми дуже добре знаємо – ми друга країна у світі за запасами такого озброєння", - резюмував полковник.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Мобілізація в Україні! РФ готує наступ на Харків?! Чому на Київ летіли "Кинджали"?".

Нагадаємо, ЗСУ зводять лінію оборони на кордоні з Білоруссю та РФ.

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