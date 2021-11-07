Чи можуть школи та ВНЗ працювати в "червоній" зоні: пояснення Ляшка та заява про "стабілізацію на високих цифрах"

Чи можуть школи та ВНЗ працювати в "червоній" зоні: пояснення Ляшка та заява про "стабілізацію на високих цифрах"

Для очної роботи освітніх закладів у "червоній" зоні потрібно, щоб були вакциновані 100% персоналу.

Школам та вищим навчальним закладам дозволено працювати в "червоних" карантинних зонах. Для цього повинні були провакциновані проти COVID-19 100% працівників цих освітніх закладів.

Про це 7 листопада в прямому ефірі ТСН.Тижня розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Він прокоментував запитання, що чимало освітніх закладів перейшли на дистанційне навчання, а деякі з них - ще до запровадження "червоної" зони в регіоні. Поки що з дистанційки вийшли тільки два великі міста. Батьки кажуть, що це педагоги так собі полегшують роботу. Можемо отримати ціле покоління слабо-освічених людей.

"Постановою Кабінету міністрів України, в якій встановлено карантин на території нашої держави, передбачає чотири рівні епідемічної небезпеки. У "червоному" рівні епідемічної небезпеки прописано чітко правила, що освітні заклади зупиняються або переходять на дистанційну роботу в разі, якщо не вакциновані 100% колективу цього закладу. Зараз ми говоримо про 100%, тобто будуть враховуватися ті, хто працює, і ті, хто відсторонені. Тому освітні заклади мають право працювати в "червоному" рівні епідемічної небезпеки", - пояснив Віктор Ляшко.

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Міністр повідомив, що раніше "відмічали значне зростання захворюваності, зараз ми вже бачимо цей тиждень стабілізацію на високих цифрах".

"І коли було зростання, як сніжний ком, коли тиждень до тижня захворюваність збільшувалася вдвічі-втричі, було запропоновано органам місцевого самоврядування пересунути канікули на тиждень раніше, а потім ще їх подовжити на один тиждень. Є постанова Кабінету міністрів, яка дозволяє, а кожен регіон з урахуванням того, як в них відбувається епідситуація, чи є стабілізація процесу, чи відбувається зростання, може ухвалити більш жорсткіше рішення і ще подовжити канікули, або запропонувати дистанційне навчання. Все це робиться для того, щоб зменшити кількість захворілих, щоб люди змогли спокійно провакцинуватися і лікарні справилися із цією коронакризою", - сказав очільник МОЗ.

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