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Чи можуть в Україні мобілізувати всіх чоловіків: відповідь полковника запасу

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Чи можуть в Україні мобілізувати всіх чоловіків: відповідь полковника запасу

Експерт наголосив, що мобілізаційний ресурс будуть поповнювати виключно українці, інших сценаріїв не буде.

На тлі чуток про можливість посилення мобілізації в Україні військовий експерт, полковник запасу Петро Черник пояснив, чи може виникнути така ситуація, коли до війська заберуть усіх чоловіків.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

За словами експерта, навіть дуже кровопролитні війни не забирають усіх чоловіків – такого не бувало в історичних прикладах і паралелях.

"Разом з тим маємо розуміти, що війна екзестенційна: або ворог нас, або ворога ми. І на превеликий жаль, ми також зазнаємо втрат. І ніхто крім нас воювати не буде – така сувора і жорстока дійсність. Мобілізаційний ресурс будуть поповнювати виключно українці, інших сценаріїв не буде", – пояснив Черник.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 

Черник з ТСН.ua. Правда про війну: повна мобілізація, українська зброя, новий заколот в Росії 

Нагадаємо, в Україні знову почали лунати розмови про посилення мобілізації після того, як американський історик Едвард Люттвак заявив, що в Україні для швидкої перемоги необхідно мобілізувати 3 мільйони чоловіків.

Президент Володимир Зеленський розповів, що до нього звернулися військові з проханням посилити мобілізацію.

ТСН.ua. розбирався, чи дійсно в Україні відбудеться тотальний призов до війська.

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Дата публікації
Перегляди
2131
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