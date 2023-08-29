Чи можуть в Україні мобілізувати всіх чоловіків: відповідь полковника запасу

Експерт наголосив, що мобілізаційний ресурс будуть поповнювати виключно українці, інших сценаріїв не буде.
На тлі чуток про можливість посилення мобілізації в Україні військовий експерт, полковник запасу Петро Черник пояснив, чи може виникнути така ситуація, коли до війська заберуть усіх чоловіків.
Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.
За словами експерта, навіть дуже кровопролитні війни не забирають усіх чоловіків – такого не бувало в історичних прикладах і паралелях.
"Разом з тим маємо розуміти, що війна екзестенційна: або ворог нас, або ворога ми. І на превеликий жаль, ми також зазнаємо втрат. І ніхто крім нас воювати не буде – така сувора і жорстока дійсність. Мобілізаційний ресурс будуть поповнювати виключно українці, інших сценаріїв не буде", – пояснив Черник.
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Черник з ТСН.ua. Правда про війну: повна мобілізація, українська зброя, новий заколот в Росії
Нагадаємо, в Україні знову почали лунати розмови про посилення мобілізації після того, як американський історик Едвард Люттвак заявив, що в Україні для швидкої перемоги необхідно мобілізувати 3 мільйони чоловіків.
Президент Володимир Зеленський розповів, що до нього звернулися військові з проханням посилити мобілізацію.
ТСН.ua. розбирався, чи дійсно в Україні відбудеться тотальний призов до війська.