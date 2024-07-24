Чи можуть видати повістку, якщо не оновив дані: пояснення адвокатки

Військовозобов’язані чоловіки в Україні, які не оновили персональні дані, отримають за пропискою повістку на оновлення даних та ще додатково штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

Чоловіків, які оновили дані, будуть викликати повісткою до Територіального центру комплектування (ТЦК та СП) за місцем проживання, які вони вказали при оновленні даних, для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

“Але обидві категорії громадян, хто оновив та не оновив персональні дані, однаково будуть викликатися до ТЦК та СП. Звісно, що точної інформації, хто першим буде більш “привабливим” для армії немає в відкритому доступі. Ці дані є закритими”, — зазначила адвокатка.

Ймовірно, ТЦК та СП будуть виконувати конкретні мобілізаційні завдання від Генерального штабу, за якими буде визначено кількість мобілізованих, необхідна для доукомплектування Збройних сил України, рекомендований вік, військово-облікова спеціальність тощо.

“Залежно від потреб армії, чоловіки будуть викликатися до ТЦК та СП для оновлення даних та/або для проходження ВЛК з подальшою мобілізацією, якщо вони будуть визнані придатними до військової служби та не матимуть підстав для відстрочки”, — розповіла Марина Бекало.

Коли і як мають право вручати повістки, чи надсилатимуть їх поштою та через застосунок “Резерв+”, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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