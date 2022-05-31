Чи надасть Байден Україні далекобійну артилерію: Жданов пояснив нюанси

Військовий експерт наголошує, що зради немає, а для України нині дуже важливо отримати самі РСЗВ і хоча б боєприпаси до них із дальністю стрільби 70 км.

Росія прирівняла надання Україні Сполученими Штатами оперативно-тактичних ракет у складі комплексів MLRS та HIMARS до участі США у війні проти РФ. І що це призведе до серйозної конфронтації у воєнному конфлікті.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю ТСН.

"І Сполучені Штати, я так розумію, щоб не дратувати Росію, знову ж таки, Росія, бачимо, яку вагу має і політичний вплив. Щоб не дратувати Росію, Джо Байден заявив, що вони нададуть нам ці системи – реактивні системи залпового вогню, але в комплектації без оперативно-тактичних ракет. Тобто з максимальною дальністю стрільби до 70 км. Хоча потім, вже на вечір того ж самого дня Білий Дім офіційно спростував цю заяву і сказав, що зброя буде надана в повному обсязі. Тут зради ніякої немає…", - наголосив військовий експерт.

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До речі, за словами Олега Жданова, на сьогоднішній день Україні дуже важливо отримати самі системи і хоча б боєприпаси до них з дальністю стрільби 70 кілометрів.

"Чому? Тому що наші боєприпаси до систем "Смерч" і систем "Ураган" фактично закінчились на сьогоднішній день. І для нас це критично – оці реактивні системи залпового вогню. А вже коли нам нададуть, припустимо, пакети для заряджання з оперативно-тактичними ракетами, нехай це буде згодом, нехай це буде трошки пізніше, але сьогодні це – некритична зброя, яка нам потрібна. Нам потрібні самі пускові і можливість вести вогонь з реактивних систем залпового вогню", - наголосив експерт.

Нагадаємо, Жданов розказав, коли прийде перша партія лендлізу і коли слід очікувати основних конвоїв.

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