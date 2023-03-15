Чи надасть Іран Росії свої балістичні ракети в обмін на винищувачі: пояснення експерта

На думку експерта, росіяни можуть собі дозволити торгувати винищувачими Су-35.

Після постачання Іраном їхніх "шахідів до РФ, існує ризик, що Росія може постачати Ірану свої винищувачі, а натомість отримати балістичні ракети.

Керівник Південно-Кавказької філії Центру досліджень армії конверсії та роззброєння Володимир Копчак оцінив загрозу нового етапу співробітництва між Тегераном і Москвою. Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

За його словами, в РФ і так обмежена кількість сучасних функціональних винищувачів, які можуть виконувати широкий спектр завдань, насамперед на землі.

"Терористичні атаки по Україні, по населенню, інфраструктурних об’єктах і не лише вони капсулізують під носії морського базування, носії калібрів з Чорного і Каспійського морів. З повітря вони випускають ракети "стратегами" — Ту-95. Зараз намагаються адаптувати під Ту-160. МіГ-31 — відомий носій "Кинджалів". Останній масштабний наліт відрізнився не стільки зростанням кількості Х-22, які Україна поки переважно не збиває, і "Кинджалів" та масовим ударам по точковим об’єктам. Останній відсоток збиття був нижчим, ніж раніше. Тобто вони можуть собі дозволити торгувати винищувачими Су-35", — каже Копчак.

Для чого Ірану винищачі

"З Саудівською Аравією замирилися. Цікавим є замах на Південний Кавказ, тому що Китай зараз ситуативно поза грою. Принаймні до літа Туреччина зайнята знаковими для себе і всього Близького Сходу перевиборами Ердогана", — додав аналітик.