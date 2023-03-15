Чи надасть Іран Росії свої балістичні ракети в обмін на винищувачі: пояснення експерта

На думку експерта, росіяни можуть собі дозволити торгувати винищувачими Су-35.
Після постачання Іраном їхніх "шахідів до РФ, існує ризик, що Росія може постачати Ірану свої винищувачі, а натомість отримати балістичні ракети.
Керівник Південно-Кавказької філії Центру досліджень армії конверсії та роззброєння Володимир Копчак оцінив загрозу нового етапу співробітництва між Тегераном і Москвою. Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.
За його словами, в РФ і так обмежена кількість сучасних функціональних винищувачів, які можуть виконувати широкий спектр завдань, насамперед на землі.
"Терористичні атаки по Україні, по населенню, інфраструктурних об’єктах і не лише вони капсулізують під носії морського базування, носії калібрів з Чорного і Каспійського морів. З повітря вони випускають ракети "стратегами" — Ту-95. Зараз намагаються адаптувати під Ту-160. МіГ-31 — відомий носій "Кинджалів". Останній масштабний наліт відрізнився не стільки зростанням кількості Х-22, які Україна поки переважно не збиває, і "Кинджалів" та масовим ударам по точковим об’єктам. Останній відсоток збиття був нижчим, ніж раніше. Тобто вони можуть собі дозволити торгувати винищувачими Су-35", — каже Копчак.
Для чого Ірану винищачі
"З Саудівською Аравією замирилися. Цікавим є замах на Південний Кавказ, тому що Китай зараз ситуативно поза грою. Принаймні до літа Туреччина зайнята знаковими для себе і всього Близького Сходу перевиборами Ердогана", — додав аналітик.
Нагадаємо, що Росія збирається продати Ірану винищувачі Су-35. За інформацією видання Sky News, РФ вивезла з Ірану 200 контейнерів зі зброєю – близько 100 млн набоїв та 300 тисяч снарядів.
У Financial Times припустили, що Кремль поки не купує у Ірану балістичні ракети через побоювання, що США та країни Заходу передадуть Україні далекобійні ракети ATACMS.
Українська розвідка тим часом поки що не зафіксувала факти отримання Росією іранських балістичних ракет, проти яких ППО України безсила.
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