Чи накриє Росія обстрілами Україну після заяв Трампа: експерти назвали сценарії

Після різких заяв Дональда Трампа та віце-президента США на адресу Володимира Зеленського, в суспільстві та безпосередньо у волонтерських колах задались питанням про те, якою тепер буде та чи буде взагалі військова допомога Україні, чи не почне після цього Путін закидати Україну ракетами ще більше.

Чого очікувати на фронті найближчим часом та як зміниться кількість обстрілів тилових міст — про це в коментарі для ТСН.ua висловили свої думки військові експерти Олег Жданов та Іван Ступак.

"Бажання і можливості Путіна – це дуже різні речі. Сьогоднішня ніч частково може бути показовою — Ту-95 піднялись у повітря, але пусків не робили. Є технічні обмеження в плані можливостей літаків", — каже Олег Жданов.

Він звертає увагу на те, що, наприклад, російські МіГ-31 вже не піднімаються в повітря тривалий час.

"Справа в тому, що у двигунів МіГ-31 робочий час 350 мотогодин. Все. Випуск таких двигунів був завершений в 2004 році. Якщо ворог зможе зібрати з декількох двигунів один і вмовлять пілота піднятися на цьому літаку, тоді можно буде знов побачити МіГ-31 у повітрі. Те ж саме і з Ту-95. Вони чіпляють по 2, максимум по 4 ракети, і то на окремі літаки", — каже експерт.

Та продовжує: "Тепер беремо "Іскандери". Пускова установка розрахована на, допустимо, 50 пусків. Вони вже давно вичерпали ресурс. Їх треба відправляти на регламентний ремонт на завод. Це знов проблема".

На думку Жданова, бажання і можливості Росії кардинально розсходяться: "Я скажу так: Путін хотів би влаштувати нам геноцид, він буде намагатися. Єдине, що в нього гарно працює — це "Шахеди". Він поставив це на конвейер, ці 140-170 одиниць щоночі — єдине, чим він буде нас тероризувати. А з ракетами буде проблема. Я не виключаю, що вони будуть. Не можна сказати, що ракети закінчились, носіїв немає, але не в тієї кількості, як було в 2024 році. Я вже не кажу про 2022 рік. Приблизно така ситуація".

Чого чекати на лінії фронту

На це питання Жданов відповідає наступним чином: "Я думаю, що різких змін не буде. Принаймі до літа. Може бути активізація в квітні, напередодні 9 травня".

Експерт наводить такі аргументи: "Путін хоче якихось перемог. Але різких рухів не буде, тому що є проблеми з особовим складом та важким озброєнням. До літа може виникнути дефіцит техніки. У нас зараз є доволі непогані поставки озброєння від США. Це ті поставки, які Трамп зупинити не може. Це те, що нам дав Байден. Якщо ми до літа сформуємо певний резерв, декілька бригад, то тоді ми зможемо доволі непогано організувати літню кампанію і випередити РФ. Думаю, що до літа ситуація буде зберігатися. Напруга почнеться в квітні, напередодні 9 травня. Суттєві зміни треба чекати влітку".

Що буде з військовою допомогою

Після різких заяв вищого керівництва США у багатьох українців виникли питання щодо того, а чи продовжиться допомога.

"На цей рік у нас гроші є. Тим більше, Трамп казав, що за гроші вони будуть продавати все, що зможуть продати. Якщо ми переконаємо європейських лідерів віддати зброю зі складів, а така перспектива у нас є, то у нас проблеми з озброєнням не буде. В нас буде єдина проблема з особовим складом. Це теж можно вирішити, реформуючи збройні сили", — каже Жданов.

Інший експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак, каже, що є ризик того, що європейські склади зброї майже порожні. Але і можливості Путіна, на думку аналітика, вже не безмежні.

"Наскільки я бачу, у Путіна зараз скляна стеля. Він досяг своїх потужностей по обстрілах і ця потужність, думаю, більше не стрибне. Можуть бути періоди накопичення, після чого можуть бути здійснені обстріли. Наприклад, чи можливе таке, що сьогодні було 140 дронів, а завтра 300? Ні, за окремими оцінка Росія дійшла стелі. Вони виробляють 90 БПЛА на добу. Останні декілька місяців вони не можуть перевищити цей показник. Чи вдасться в майбутньому — ніхто не може сказати. Треба час, щоб розігнати ВПК", — каже Ступак.

Та додає: "Руки у Путіна були розв’язані і до цього. Що по нам не прилітало окрім ядерної зброї? Сказати, що у Росії залишився якийсь невикористаний туз, не можна".

Яку тактику використають на фронті

На це питання Іван Ступак відповідає так: "На Покровському напрямку наступ вдалося вгамувати. Чи постійно, чи тимчасово — невідомо. Росіянам доведеться переосмислити свої дії. Думаю, знов підуть в наступ. Росію надихають ці заяви Трампа. Думаю, для них найбільш прийнятний варіант — потягнути час. Вони нікуди не поспішають. За консервативними оцінками окремих економістів, російська економіка може ще протриматись 12-18 місяців. Чим довше ворог буде тягнути час, тим це для нього зручніше, тому що стосунки української влади та американської стають гіршими. Це подобається росіянам".

За словами Ступака, необачними були нещодавні заяви про те, що у нас є дефіцит ракет для нашої ППО.

"Цього не треба було говорити. Навіщо вганяти людей в істерику. Я припускаю, що в разі припинення допомоги з боку США, це буде критично та боляче. Але я далекий від думки, що це призведе до руйнації фронтів", — впевнений аналітик.

На його думку, не повністю, але Україна зараз компенсує дефіцит озброєння безпілотниками.

"Цим ми зможемо огризатися на спроби наступів Росії. Моя думка така, що розвалу фронту не буде. Можливі відступи, можливо ворог наблизиться до Слов’янська, Краматорська, але це буде далеко не швидко і це не буде веселою прогулянкою для РФ. В минулому році ми бачили 4 місяці поспіль, коли не було допомоги, що фронт не зруйнувався. Ми втратили багато, але фронт не зруйнувався", — каже експерт.

Чи здатна нас забезпечити Європа

"Від США ми отримуємо розвідувальні дані, ракети. Європейці не можуть нам забезпечити тією кількістю, яка нам необхідна", — каже Іван Ступак та додає, що за деякими оцінками європейські запаси боєприпасів та техніки є вкрай малими.

Раніше повідомлялось про те, що Трамп знову накинувся зі звинуваченнями на Зеленського.

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