Чи намагались тікати: у Мін'юсті розповіли про наміри російських полонених

Російські полонені жодного разу не намагались втекти з українських установ, де вони утримуються.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

На питання про те, чи були намагання втечі, вона відповіла так: "Ні. У нас з ними режимних проблем не було. Я думаю, що це не через те, що їм подобається бути в полоні, а через страх за своє життя та здоров’я. Деякі з них коментували, що на вулицях українських міст їх чекає небезпека від людей".

До цього вона додала: "Деякі з полонених, які утримуються в таборі, розповідали, що після звільнення замість обміну залюбки б перевезли свою родину в Україну. Інші полонені мріють про обмін, запитують про нього та про переговори щодо нього. Ми на це відповідаємо, що не ми запрошували їх до України. До речі, після обміну, після приїзду в Росію, ці ж полонені кажуть журналістам, що їх тут били. Хоча нам дякували за гарне відношення та засуджували Путіна".

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