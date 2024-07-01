Чи нападає маніяк під Києвом?: на вбитій жінці виявили 21 ножове поранення

Місцеві мешканці не виключають, що "завівся" маніяк, правоохоронці це спростовують.

Днями в селищі Коцюбинське поблизу Києва сталося жорстоке вбивство жінки, після чого в соцмережах пішов гул про маніяка. Мовляв, незадовго до цього було знайдено мертвим чоловіка, якого зарізав невідомий.

ТСН.ua з`ясував подробиці. Як виявилося, в Коцюбинському днями дійсно сталося звіряче вбивство жінки.

За даними поліції, вона йшла зі своїм чоловіком у справах, але в якийсь момент виявилося, що чоловік забув взяти вдома те, що було необхідно.

Нетривалий проміжок часу жінка перебувала біля залізничних колій одна і стала жертвою кривавого злочину – на неї скоїв напад невідомий 31-річний чоловік і завдав їй 21 ножове поранення.

"На місці правоохоронці встановили: у потерпілої – понад два десятки ножових поранень. Цього ж дня оперативники та працівники групи реагування патрульної поліції затримали нападника. Ним виявився 31-річний житель Ірпеня", – повідомив відділ комунікацій поліції Київської області.

В коментарі для ТСН.ua поліцейські додали, що нападник і його жертва не були знайомі, тобто жінка стала жертвою різника лише тому, що він зустрів її в той час. Мотив цього злочину з`ясовується.

"Особа затриманого перевіряється на причетність до інших злочинів", – повідомили нам у поліції Київщини.

Водночас поліцейські додають, що всі вбивства, які були раніше скоєні на території обслуговування поліції Ірпеня – розкриті. Тобто чутки про інші вбивства, які скоєні начебто маніяком, називають інформацією, яка не відповідає дійсності.

Зґвалтування гардеробниці: у Київській області затримали сексуального маніяка

Раніше повідомлялося про те, що на Закарпатті чоловік біля військкомату зайнявся сексом з жінкою і вбив її.

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