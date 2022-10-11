Чи нападе Білорусь на Україну і коли вона може почати формувати спільні угруповання з Росією

Лукашенко намагається грати на два фронти - роздає зброю Росії, без якої не зможе забезпечити свою армію для наступу на Україну, і водночас заявляє про розгортання спільного угруповання із союзною державою.

Білорусі для нападу на Україну потрібно провести часткову або повну мобілзацію своїх військ, утім забезпечити усіх необхідною зброєю, ймовірно, не вдасться, адже Лукашенко ешелонами віддає її Росії. А формування спільного угруповання з військами РФ для Білорусі фактично буде окупацією її території.

Таку думку в інтерв'ю ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

"Більш адекватна і з логічним змістом є заява міністра оборони Білорусі, в якій він висловив, що ми не хочемо воювати, якщо ви (українці – Ред.) не будете воювати. А Лукашенко робить політичні заяви в контексті Путіна. Він намагається грати на два фронти – з одного боку він максимально роздає всі військові запаси. Він ешелонами віддає боєприпаси і техніку довгострокового зберігання. А чим він буде розгортати армію? Якщо йти в наступ, треба оголошувати мобілізацію, або часткову, чи повну. На що їх саджати? Гвинтівки роздавати і робити маршеві роти, як це було в 41 році? Ні, так не буде", - каже Жданов.

Також експерт посилається на доповідь очільника Держприкордон служби Блорусі, яка, з його слів, говорить про те, що Україна перетворила кордон на фортецю.

"У нас (в Україні - Ред) кордон облаштований, всі шляхи заміновані, мости підірвані, навколо – мінні поля – це так доповідає білоруський головний прикордонник. Ми самі вже не можемо його перейти, бо ми там загородилися колючим дротом і навіщо нам та Білорусь. Але, якщо вони будуть намагатися (піти у наступ – Ред.), то вони ж розуміють", - каже Жданов.

На його думку, Путін та Лукашенко розгорнуть спільне угруповання військ для нападу на Україну, якщо вдало відбудеться друга хвиля мобілізації.

"Лукашенко заявляє про формування спільного угруповання союзної держави, але вони будуть його формувати, якщо буде вдала друга хвиля мобілізації і вони приженуть туди 120 тисяч російських військовозобов'язаних. До речі, для Білорусі це буде фактично окупацією її території. Тому що 120 тисяч російських військовиків будуть втричі перевищувати чесельність військового компоненту Збройних сил Білорусі. Так, що я думаю, що Лукашенко продовжує свою гру у тому сенсі, що "Я готуюся до війни, але ще трішечки не готовий", - підсумував експерт.

Загроза з Білорусі

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