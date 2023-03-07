Чи нападе Лукашенко на Україну після звинувачення в "теракті": полковник запасу ЗСУ відповів

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко є співучасником злочину проти українського народу, а тому його істерика через пошкодження літака А-50 є недоречною.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

"Якби нам потрібно було знищити будь-який російський військовий літак, то це була б легітимна ціль ЗСУ. І нам нічого б не завадило сказати, що це були ми. Бо це російський військовий об'єкт, і де б він не перебував - хоч у Білорусі, хоч у Білому домі. Неважливо, бо це легітимна ціль для наших військових. Але тут підрив здійснили білоруські партизани, які знищують російське озброєння", - пояснив полковник запасу.

Роман Світан наголосив, що Лукашенко є співучасником злочину російських окупантів в Україні.

"Лукашенко - це співучасник злочину росіян, які вбивали українців на Київщині та в інших областях. А Лукашенко дозволяв окупантам перебувати на території Білорусі та заходити в нашу державу. Там і досі перебувають росіяни, а Білорусь передає окупантам зброю. Він співучасник злочину і він це чудово розуміє. Його чекає суд в Гаазі. А тому звинувачувати та обзивати нашого президента він точно не має права", - переконаний експерт.

Роман Світан зазначив, що зараз Лукашенко нічого не може зробити Україні, оскільки вздовж нашого кордону з Білоруссю зведенні оборонні споруди.

"А тому жодних проблем це скавуління нам не принесе. А за образу нашого президента це "диво" ще відповість", - сказав полковник запасу ЗСУ.

Істерика Лукашенка через пошкодження російського літака А-50 у Білорусі

Напередодні білоруський диктатор Лукашенко заявив, що атаку на "Мачулищі" з пошкодженням А-50, мовляв, спланували СБУ та ЦРУ, завербувавши 2014 року російського айтівця. Також він обізвав Володимира Зеленського "гнидою".

У МЗС України наголосили, що наша держава не має жодного стосунку до інциденту в "Мачулищах" і що в цій війні агресор - це Росія.

26 лютого на білоруському аеродромі "Мачулищі" було пошкоджено російський літак А-50. Спочатку пропаганда заявляла, що літак повністю цілий та не зазнав ушкоджень. Вони навіть опублікували відповідне відео. Проте згодом визнали, що корегувальник ракетних ударів по Україні був пошкоджений.

Читайте також: