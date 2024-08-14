Чи направить Путін нову армію на війну до України: розвідка та експерт назвали загрози і сценарії

На тлі останніх подій на українському фронті та в Курській області Росії західні медіа з посиланням на джерела в Кремлі повідомляють про ймовірність нової мобілізації у країні-агресорці. Якщо вона відбудеться, то не виключено, що мобілізаційні заходи посиляться і в Україні.

Наскільки велика потреба в росіян у мобілізації, яку кількість чоловіків цього разу може призвати путінська армія – про це в коментарі для ТСН.ua розповів військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Вірогідність оголошення чергової хвилі мобілізації в Росії дуже висока. Ворог щомісяця втрачає 30–35 тис. особового складу. Звісно, зараз він має можливість компенсувати ці втрати, зокрема, за рахунок неймовірних внесків і пропозицій під час укладання первинного контракту з російською армією. Там суми сягають 20–25 тис. доларів США. Охочих є чимало, тому що сума серйозна", – каже Владислав Селезньов.

Експерт додає: "Російська пропаганда розповідає, мовляв, процес призову пожвавився після атаки українського війська на територію Курської області. Але це маячня. Народ іде в російську армію заради грошей. Не всі встигають ці гроші отримати і тим більше – витратити, але те, що переважна більшість йде заради грошей – це факт. Скільки це працюватиме? Я не думаю, що дуже довго. Або почнуться певні інфляційні процеси, або російський бюджет не витримає таких серйозних навантажень. У будь-якому разі що інтенсивнішими будуть бойові дії, то більших втрат буде зазнавати російська армія, то більших ресурсів вони потребуватимуть".

Про рівень втрат окупантів Владислав Селезньов каже таке: "Якщо зараз втрати на рівні 30–35 тис. особового складу росіяни можуть компенсувати, то в разі щомісячних втрат до 100 тис. точно буде актуальним питання проведення мобілізації. Вона може статися і без таких шалених втрат. Якщо ворог планує в подальшому проводити певні наступальні дії за умови браку матеріально-технічних ресурсів (озброєння, військової техніки, боєприпасів), тобто суто людською масою завалювати наші окопи, то росіянам однаково будуть потрібні людські ресурси. Найімовірніше, осінь може стати тим періодом, коли ці процеси відбудуться".

На думку Селезньова, Путін буде максимально зволікати з масовою мобілізацією.

"Колись був прогноз, що після виборів Путіна почнеться або часткова, або повна мобілізація. Цього не сталося", – каже експерт.

На запитання про те, яку кількість захоче мобілізувати Путін у разі, якщо все ж піде на призов, Селезньов відповідає так: "Я думаю, щонайменше 300 тисяч. Генерал Сирський каже про те, що Росія на кінець року може мати 690 тис. задіяних у "СВО". Тобто різниця між нинішнім складом сил і засобів приблизно 140–150 тис. До кінця року ще кілька місяців, ворог втратить щонайменше 150 тис. особового складу. Тобто виходимо на позначку 300 тис.. Не менше. Можливо, більше. Якщо ворог буде розраховувати, що більша кількість дозволить краще та масштабніше реалізувати свої плани".

Чи посилять мобілізацію в Україні

"У нас процеси мобілізації проводяться постійно. Зараз ми маємо навчений підготовлений особовий склад, який пройшов, зокрема, через підготовчі центри у країнах західної Європи, але ми не маємо достатньо матеріально-технічних ресурсів. Зараз більш актуальне питання щодо наявності озброєння та військової техніки", – каже Селезньов.

Своєю чергою джерела в українській розвідці розповіли ТСН.ua таке: "Зараз окупанти використовують усю сухопутну компоненту своєї армії у війні проти України. Водночас мобілізація у них триває і триває рекрутинг. Вони підвищують фінансове забезпечення, намагаються покращити мотивацію. Щодня окупанти набирають до 1 тис. осіб, тобто 30 тис. на місяць. Цей особовий склад покриває ті втрати, які Сили оборони України завдають путінській армії. Те, що вони оголошуватимуть якусь додаткову мобілізацію – у нас такої інформації немає. Але це абсолютно не виключено".

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