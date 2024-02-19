Чи не посиплеться український фронт через дефіцит снарядів: експерт назвав найближчі сценарії війни

Російські війська користуються тимчасовим дефіцитом снарядів в український армії та активізували наступ по декількох напрямках.

Чи не посиплеться через це український фронт та чи не підуть ворожі війська у повторний наступ на столицю України – на ці питання в коментарі для ТСН.ua відповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, наразі росіяни активізували наступ, бо відчувають кураж після подій в Авдіївці.

"Це один з факторів, вони побачили можливості. Але те, що вони зараз намагаються наступати – це пов’язано переважно з тим, що нам не вистачає боєприпасів. Вони це бачать. Вони бачать те, що нам немає чого протиставити їхній тактичній авіації. Ці фактори впливають на їхню впевненість. Вони користуються цією можливістю, поки у нас є дефіцит боєприпасів", - каже Олександр Коваленко.

Та додає: "Але цей дефіцит колись закінчиться. Ми маємо надію, що постачання боєприпасів вийде на той рівень, який був до початку цього політичного шапіто, який влаштували республіканці в Конгресі. Але поки є така можливість, росіяни намагаються її використати, щоб протиснути лінію боєзіткнення, захопити ті чи інші локації".

За словами Коваленка, українські війська поки вимушені вести лише оборонні дії та будуть компенсувати нестачу снарядів використанням дронів в ближніх боях.

"Хоча артилерію повністю замінити дронами неможливо. У цих засобів ураження різний функціонал. Без артилерії все одно ми не зможемо. Саме оборонні дії з використанням альтернативних засобів ураження будуть найближчим часом. Думаю, ще десь пів року. Наш фронт не посиплеться, але ми повинні бути готові морально до того, що від якихось ділянок ми відійдемо. Казати про обвал фронту в напрямку якогось важливого обласного центру - про це не йдеться", - резюмує експерт.

Чи може російська армія скористатись нестачею снарядів в ЗСУ та знов піти на Київ

На це запитання Олександр Коваленко відповів коротко: "Я не думаю, що у них є така можливість. Їм треба для цього накопичити відповідний ресурс перш за все. А він у них відсутній у відповідній кількості. Тому – ні".

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