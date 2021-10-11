Чи обмежуватимуть роботу громадського транспорту у містах під час нового локдауну: відповідь МОЗ

Чи обмежуватимуть роботу громадського транспорту у містах під час нового локдауну: відповідь МОЗ

Кузін констатував, що припинення функціонування міського громадського транспорту не дає додаткового епідеміологічного впливу.

В Україні під час нового можливого локдауну, найімовірніше, уряд не буде рекомендувати обмежувати функціонування міського громадського транспорту.

Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін у коментарі ТСН.ua.

Так, Кузін пояснив, що припинення функціонування громадського транспорту "доволі сильно впливає і на економіку, і на мобільність людей, і зокрема, це не дає додаткового якогось епідеміологічного впливу". Як приклад він навів досвід інших країн, де припиняли роботу громадського транспорту, але в результаті все ж відновлювали його роботу і поверталися до більш слабких карантинних норм.

"Тому основною рекомендацією є більш жорсткий контроль за дотриманням протиепідеміологічних вимог під час перевезення, обмеження кількості людей, які користуються громадським транспортом, і навпаки виведення додаткової, резервної кількості самого того рухомого складу, аніж припинення його функціонування. Тому, найімовірніше, у межах можливих локдаунів або "червоних" зон уряд не буде рекомендувати обмежувати функціонування саме місцевого або міського транспорту", - висловився Кузін.

Наприкінець головний санлікар нагадав, що питання зупинки або функціонування громадського транспорту розглядає місцева комісія ТЕБ та НС.

"Якщо ми будемо казати про громадський транспорт, то питання зупинки або функціонування громадського транспорту лежить в площині ТЕБ та НС. Тобто, місцева комісія ТЕБ та НС, коли розглядає це питання, вона ухвалює рішення про доцільність або недоцільність припинення роботи громадського транспорту", - додав він.

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