Чи обстріляє Росія Україну ракетами на Новий рік і Різдво: прогноз військового експерта Світана

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, пілот-інструктор Роман Світан розповів, що новий ракетний удар РФ по енергетичній системі України може статись 25-30 грудня.

Про це він сказав у рамках спільного проєкту "Розмови про важливе" "Сніданку з "1+1" та ТСН.ua

"Може бути атака крилатими ракетами десь у найближчий тиждень. За цей час росіяни вже можуть до цього підготуватись. Також вони можуть атакувати балістичними ракетами з території Білорусі, а це - "Іскандери" та "Кинджали". Вони можуть збільшити кількість ударів тими ж Shahed-136. З одного боку - нічого нового, з іншого - вони поспішають до того часу, поки сюди зайдуть ті ж ЗРК Patriot та системи ППО, які можуть нівелювати ті наслідки. Також РФ може прив'язуватись до дат. Атака може статись від 25 до 30 грудня. Ми її очікуємо. Битимуть по енергосистемі України", - пояснив Світан.

Ракетні обстріли України

Російські окупанти від 24 лютого масовано обстрілюють Україну ракетами. Від 10 жовтня терористи почали атакувати енергетичну інфраструктуру України. Росіяни завдали уже 9 масованих ракетних ударів. Через це в України виникли проблеми з електропостачанням.

Експерт аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін вважає, що терористи вкотре можуть атакувати Україну ракетами 25-29 грудня.

Генерал Михайло Забродський вважає, що Росія має ще багато ресурсів для регулярних ракетних обстрілів України. Це може тривати навіть кілька років.

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